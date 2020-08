SDP:n puoluesihteeriltä välitön kuittaus Orpolle: Hyvä, että ”kokoomus sanoo tämän ääneen”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo julistautui haastattelussa (IL 2.8.) vastavoimaksi nykyiselle hallitukselle ja kertoi olevansa “totaalisen eri mieltä” harjoitetusta politiikasta.

DEMOKRAATTI Demokraatti

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm on tyytyväinen, että kokoomus sanoo tämän ääneen ja puolueiden erot tulevat vahvemmin esiin, sillä hallitus kuitenkin nauttii valtaosan suomalaisten suosiota.

– Eilen astui voimaan jälleen yksi Marinin hallituksen päätöksistä, kun kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautettiin kaikille lapsille ja ryhmäkokoja pienennettiin. Nyt peruttiin edellisen hallituksen päätös, joka rajasi lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen, ei tuonut säästöjä ja vaaransi lasten yhdenvertaisuuden. Se valmisteltiin kokoomuslaisen opetusministerin johdolla. Joten kernaasti myönnän, että SDP:n ja tämän hallituksen linja on erilainen kuin kokoomuksen linja, Rönnholm sanoo tiedotteessaan ja jatkaa:

– Toinen esimerkki on hoitajamitoitus. Vaikka kokoomus kuinka vastusti ja jarrutti, sitova hoitajamitoitus tulee lopultakin voimaan. Uudistus on merkittävä ja välttämätön parannus vanhuspalveluiden laatuun, ja olemme ajaneet sitä lakiin pitkään. Valitettavasti aikoinaan kokoomuksen kanssa hallituksessa tämä ei onnistunut, muistuttaa Rönnholm.

– Minusta nämä päätökset ovat arvovalintoja. Ja niitä tekee jokainen puolue. SDP:n arvojen mukaisesti on haluttu turvata jokaiselle vanhukselle inhimillinen hoito, jokaiselle lapselle laadukas ja yhdenvertainen varhaiskasvatus ja tehdään niitä Orponkin peräänkuuluttamia tehokkaita työllisyystoimia. Mutta se on arvovalinta, millä tavalla niitä niitä tehdään. Aktiivimalli on purettu ja edellisen hallituksen kyykyttävällä linjalla SDP ei jatka. Työttömyysturvaa ei pidä romuttaa. On hyvä, että puolueiden erot tulevat esiin, ja käymme kiinnostuksella keskustelua kokoomuksen ja muun opposition kanssa heidän vaihtoehdoistaan, Rönnholm päättää tiedotteensa.