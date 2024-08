SDP:n Qvintus esittää parlamentaarista talousohjelmaa – väläyttää 15 prosentin yhteisöverokantaa

SDP:n puoluehallituksen jäsen ja puolueen ruotsinkielisen piirin puheenjohtaja Dimitri Qvintus ehdottaa parlamentaarista talouspoliittista ohjelmaa, jossa sitoudutaan useamman vaalikauden mittaiseen talouden tervehdyttämiseen. Demokraatti Demokraatti

Qvintus, joka on kahden pääministerin entinen erityisavustaja ja toiminut viimeiset neljä vuotta yritysjohtajana, kutsuu Suomen taloustilannetta järkyttäväksi.

– Jokaisen poliitikon pitäisi ymmärtää, että heidän työnsä kannaltaan suomen kielen kaunein ja tärkein sana on bruttokansantuote. Kasvun puute on Suomea vaivaava krooninen sairaus, johon mikään hallituspohja ei ole löytänyt kunnollista lääkettä. Sama tarina on jatkunut jo vuodesta 2008. Olemme tilanteessa, jossa varmin tapa saada Helsingin pörssistä miljoonan on sijoittaa sinne kaksi. Ehkä nyt olisi yhteistyön aika ja siksi ehdotan useamman hallituskauden mittaista parlamentaarista talouspoliittista ohjelmaa. Siis suomeksi sanottuna pelastusohjelmaa, Qvintus sanoo tiedotteessaan.

QVINTUKSEN mukaan olisi väärin väittää, että hallitukset niiden väristä ja kokoonpanosta riippumatta eivät olisi yrittäneet tervehdyttää taloutta.

– Tämä ei ole Orpon vika, ei Marinin tai Rinteen vika eikä Juha Sipilän vika. Kyse on siitä, että tehdyt ratkaisut eivät toimi vaan Suomi nääntyy, kun pitäisi kasvaa. Kasvusta kyllä puhutaan, mutta kasvutoimet ovat olleet hyvin pientä nappikauppaa. Ja mitä tulee EU-tason ratkaisuihin, Suomi on ollut eturivissä barrikadilla vastustamassa ”yhteisvelkaa”, vaikka sen yhteisvelan takana olisi minkälaiset kasvuprosentit hyvänsä. Olemme ampuneet itseämme liian monta kertaa jalkaan.

Qvintus sanoo, että parlamentaarisen talouspoliittisen ohjelman vahvuutena olisi se, että puolueet pääsevät helpommin irti sekä seuraavien vaalien pelosta että omista pyhistä lehmistään.

– Kasvu on helppo sana puheissa, mutta käytännössä se vaatii vaikeita ja ennen kaikkea oikeita päätöksiä. Todellisuudessa kasvua ei ole Suomessa nähty ja se tarkoittaa laskevaa elintasoa. Ei tietenkään ole nähty, koska ei ole nähty myöskään kasvupolitiikkaa. Sulle, mulle -ajattelusta pitää siirtyä Suomelle, suomalaisille -ajatteluun ja se vaatii puolueilta ja poliitikoilta omien totuuksien tarkastelua. Silloin tulemme kysymyksiin, kuten yhteisöveron merkittävä alentaminen 15 prosenttiin uusien investointien osalta, listaamattomien osinkojen verotuksen uudistaminen investointeihin kannustavaan suuntaan, lupaprosessien murto-osaan vauhdittaminen sekä maahanmuuton moninkertaistaminen ja helpottaminen. Nämä ovat vain osa esimerkeistä, joihin kaikkiin pitää olla valmiutta, hän toteaa tiedotteessa.

Yhteisöveroprosentti on tällä hetkellä 20.

Qvintuksen mukaan parlamentaarisen talousohjelman varteenotettavana vaihtoehtona on Suomen joutuminen EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn.

– Sitä tuskin kukaan tässä maassa haluaa, mutta siinä tapauksessa suomalainen poliitikko ei voisi enää sanoa ei. Peli olisi jo pelattu. Siksi kannattaisi kokeilla parlamentaarista yhteistyötä.