28.1.2026 11:07 ・ Päivitetty: 28.1.2026 11:09

SDP:n Räsänen: ”Ei ihme, että Purralla vihermehut purskahtavat pöydälle”

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) arvosteli voimakkaasti SDP:tä ja Antti Lindtmania Kauppalehden haastattelussa.

Demokraatti

Demokraatti

Purran mielestä demarit vain vastustavat kaikkia hallituksen tekemiä säästöjä ja leikkauksia.

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen puolestaan arvostelee rahaministeri Purraa.

– Ei ihme, että valtiovarainministeri Purralla vihermehut purskahtavat pöydälle, kun kaikki hallituksen omat talouspolitiikan tavoitteet epäonnistuvat totaalisesti, Räsänen sanoo tiedotteessaan KL:n jutun otsikkoon viitaten.

Räsäsen mukaan yksikään hallitus ei ole aikaisemmin ollut jättämässä näin surkeaa perintöä seuraajalleen.

– Kun hallituksen omat talouspolitiikan tavoitteet eivät täyty lähimainkaan niin ministeri on päättänyt lähteä siirtämään sotkua jo seuraavan hallituksen syliin.

Räsäsen mukaan totuus on, että hallituksen mainostama kymmenen miljardin sopeutus on jäämässä vain muutamaan miljardiin Euroopan surkeimman työllisyyden hoidon ja hyvätuloisille suunnattujen veronkevennysten vuoksi.

Purra syytti SDP:tä ja Lindtmania haastattelussa muun muassa ”pupun menemisestä pöksyyn” säästökysymyksissä.

