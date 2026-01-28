Politiikka
28.1.2026 11:07 ・ Päivitetty: 28.1.2026 11:09
SDP:n Räsänen: ”Ei ihme, että Purralla vihermehut purskahtavat pöydälle”
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) arvosteli voimakkaasti SDP:tä ja Antti Lindtmania Kauppalehden haastattelussa.
Purran mielestä demarit vain vastustavat kaikkia hallituksen tekemiä säästöjä ja leikkauksia.
SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen puolestaan arvostelee rahaministeri Purraa.
– Ei ihme, että valtiovarainministeri Purralla vihermehut purskahtavat pöydälle, kun kaikki hallituksen omat talouspolitiikan tavoitteet epäonnistuvat totaalisesti, Räsänen sanoo tiedotteessaan KL:n jutun otsikkoon viitaten.
Räsäsen mukaan yksikään hallitus ei ole aikaisemmin ollut jättämässä näin surkeaa perintöä seuraajalleen.
– Kun hallituksen omat talouspolitiikan tavoitteet eivät täyty lähimainkaan niin ministeri on päättänyt lähteä siirtämään sotkua jo seuraavan hallituksen syliin.
Räsäsen mukaan totuus on, että hallituksen mainostama kymmenen miljardin sopeutus on jäämässä vain muutamaan miljardiin Euroopan surkeimman työllisyyden hoidon ja hyvätuloisille suunnattujen veronkevennysten vuoksi.
Purra syytti SDP:tä ja Lindtmania haastattelussa muun muassa ”pupun menemisestä pöksyyn” säästökysymyksissä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.