31.1.2026 08:22 ・ Päivitetty: 31.1.2026 08:22

SDP:n Räsänen: Orpon hallituksen on kannettava vastuunsa Suomen viemisestä EU:n talouden tarkkailuluokalle

Jukka-Pekka Flander

Kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd.) kritisoi hallitusta siitä, että valtion velkaantuminen on jatkunut vaalilupauksista huolimatta.

Räsänen sanoo tiedotteessaan, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) johdolla Suomi on nyt viety EU:n talouden tarkkailuluokan etupulpettiin ja nykyisen hallituksen on kannettava tästä vastuunsa.

– Ei voi olla niin, että hallitus viime töikseen tyhjentää valtion kassan, nostaa kädet pystyyn ja jättää sotkun seuraavan hallituksen siivottavaksi, Räsänen sanoo.

Räsäsen mukaan pääministeri ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ovat antaneet ymmärtää, että nykyinen hallitus ei välttämättä tule toteuttamaan yhteisesti sovittuja sääntöjä ja alijäämämenettelyn vaativia toimia julkisen talouden vahvistamiseksi, vaan vastuu siirretään seuraavalle hallitukselle.

– Jotta hallitus täyttäisi EU:n alijäämämenettelyn mukaisen uuden nettomenopolun vaatimukset, niin sen tulisi toteuttaa vielä tällä vaalikaudella noin 1,4 miljardin euron toimet julkisen talouden vahvistamiseksi, Räsänen kirjoittaa tiedotteessaan.

– Pääministeri Orpo ei voi sysätä aiheuttamaansa sotkua vain seuraavan hallituksen vastuulle. Ensimmäinen askel on perua kallis yhteisöveron alentaminen, mikä on tulossa voimaan ensi vuonna. Pelkästään tällä toimenpiteellä julkinen talous vahvistuisi vajaalla miljardilla eurolla. Tämän kevään keskeisin kysymys kuuluu, siivoaako hallitus itse aiheuttamansa sotkun vai aloittako se valmistautumisen eduskuntavaaleihin vastuunpakoilun Suomen ennätyksellä.

