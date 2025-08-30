SDP:n Razmyar: Kuinka kauan kokoomus kestää julkista nöyryyttämistä?

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar vaatii pääministeriä ja kokoomusta ilmaisemaan kantansa suorin sanoin ja vetämään johtopäätökset Teemu Keskisarjan ja Riikka Purran kohtuuttomista puheista. Demokraatti Demokraatti

Valtiovarainministeri Riikka Purra totesi lauantain Ykkösaamussa, että hän hyväksyy täysin edustaja Teemu Keskisarjan puheet viime viikon A-studiossa. Keskisarja puhui halventavaan sävyyn muun muassa maahanmuuttajien ”laadusta”.

Pääministeri Orpo totesi tänään lauantaina, että budjettineuvottelut eivät pääty ennen kuin asia on hallituksessa yhdessä käsitelty. Perussuomalaisten ryhmäjohtaja Jani Mäkelä ehti jo vastata Orpolle, että häntä tämä hymyilyttää

Nasima Razmyar vaatii tiedotteessaan hallitukselta vastauksia.

Orpo osoittaa halveksuntaa jo Suomea kohtaan, jos hän edelleen hyväksyy perussuomalaisten toiminnan.

”Niin moni maahanmuuttajayrittäjä Suomessa tällä hetkellä tekee töitä niska limassa, niin moni lapsi leikkii hiekkalaatikolla, miltä te ajattelette näiden puheiden heistä tuntuvan? Mikä oikeus hallituksella on loukata ihmisiä näin syvästi ja perusteellisesti”, Nasima Razmyar kysyy tiedotteessaan.

”Jos puhuu sikalasta ja verilöylystä, luuleeko hallitus, että tällaisten puheiden jälkeen kansainvälisiä osaajia kiinnostaa tulla Suomeen? Luuleeko kokoomus, että Suomen maakuva ei muutu, kuten pääministeri on väittänyt?”

RAZMYAR muistuttaa, että perussuomalaiset on aiemmin linjannut, että etnonationalistisille puheille ei puolueessa ole sijaa ja jäseniä on jopa erotettu tällä perusteella.

Hän pitääkin ”täysin käsittämättömänä”, että tätä yhtä Keskisarjan, hallituspuoleen varapuheenjohtajan, tapausta katsotaan läpi sormien. Razmyar sanoo hallituksen nollatoleranssia rasismille vitsiksi ja kysyy kuinka kauan Petteri Orpo sietää kokoomuksen täydellistä nöyryyttämistä.

”Perussuomalaiset ovat nyt saaneet täysin kestämättömillä puheillaan maksimaalisen näkyvyyden. PS on saanut mitä on tavoitellut, mutta kokoomukselle tämä on valtavan häpeällistä”, Razmyar toteaa.

Razmyarin mielestä Orpo osoittaa halveksuntaa jo Suomea kohtaan, jos hän edelleen ensi viikolla syysistuntokauden alkaessa hyväksyy perussuomalaisten toiminnan ja toistaa vanhaa liturgiaansa,.