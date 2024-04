SDP:n Tuppurainen Purran ilmoituksesta: “Kesti aika pitkään”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ihmettelee perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran hidasta reagointia. Simo Alastalo Demokraatti

Purra kommentoi Ilta-Sanomille tänään iltapäivällä, ettei hän tunne luottamusta Helsingin Kampissa käsiaseella ampuneeseen kansanedustaja Timo Vornaseen (ps.), vaikka Vornasen ammuskelu tapahtui jo perjantaina aamuyöllä klo 4. Tiedotustilaisuutta Purra tai puhemies Jussi Halla-aho (ps.) eivät ole tapahtuneen tiimoilta järjestäneet.

– Purralla meni pitkä viikonloppu ennen kuin hän kykeni esittämään arvion luottamuksesta edustaja Vornaseen, jota epäillään vakavasta rikoksesta. On täysin poikkeuksellista, että kansanedustaja liikkuu julkisella paikalla aseen kanssa. Tämä tapaus on niin pysäyttävä, että olisin odottanut avoimempaa ulostuloa jo heti perjantain kuluessa ennen kaikkea perussuomalaisten puheenjohtajalta ja myöskin eduskunnan puhemies Halla-aholta, joka korkeimpana tahona vastaa koko eduskunnan uskottavuudesta ja kansanedustajien toimintakyvystä, Tuppurainen toteaa Demokraatille.

TUPPURAINEN ei rajaisi puhemiehen vastuulla olevaa kansanedustajien nuhteettomusvalvontaa vain eduskunnan salityöskentelyyn.

– Olisin odottanut, että puhemies olisi ollut asiassa esillä jo aiemmin. Hänellä on korkea vastuu eduskunnan auktoriteetista ja kansalaisten luottamuksesta eduskuntainstituutioon. Voi sanoa, että tämä on koko eduskunnan historian valossa hyvin poikkeuksellinen tapaus. Myös puhemiehellä on tässä roolinsa, ei voi vain vetäytyä virkamiesjohdon suojiin.

Puhemies Halla-aho on myöntänyt Helsingin Sanomille tienneensä Vornasen edesottamuksista jo puhemiesneuvoston kokouksessa perjantaina. Halla-aho ei kuitenkaan maininnut asiasta kokouksessa.

Aikooko SDP ottaa esille sen, ettei esimerkiksi puhemiesneuvostossa kerrottu asiasta mitään perjantaina?

– Varmasti tullaan keskustelemaan. Huomenna kokoontuu SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunta ja siitä käydään keskustelua, mutta mitään linjauksia ei ole vielä tehty.

Tuppurainen tähdentää, että kyseessä on vasta rikosepäily, jonka seuraavia askeleita ovat esitutkinta ja mahdollinen syyteharkinta, tuomioistuinkäsittely ja vasta sen jälkeen mahdollinen tuomio.

– Kaikki nämä vaiheet täytyy käydä lävitse oikeusvaltion kriteerien mukaisesti. Toisaalta, kun on kysymyksessä kansanedustaja ja näin poikkeuksellinen välikohtaus, aseen kanssa liikkuminen ja sen laukaiseminen julkisella paikalla, niin epäluulon ja epäselvyyksien poistaminen edellyttää korkeinta mahdollista avoimuutta myös tilanteessa, jossa kaikki kysymyksiin ei ole vielä vastauksia. Korkean poliittisen johdon ja tässä tapauksessa perussuomalaisten johdon pitää astua esiin. Kesti aika pitkään.

– Vaikuttaa, että tämä asia on hyvin vaikea ja varmasti kiusallinen puolueelle, joka on esiintynyt Suomen sisäisen turvallisuuden takaajana.

– Juuri tällaisissa tapauksissa johtajuus mitataan ja kyky käsitellä hankalia asioita on se yksi stressitesti, joka jokainen johtaja joutuu käymään lävitse jossakin vaiheessa, Tuppurainen sanoo.

“Perussuomalaiset on ilmoittanut, että he tulevat piilosta torstaina”

VASEMMISTOLIITON eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kertoo ryhmänsä pettyneen tiedonkulkuun Vornasen tapauksessa.

– Meidän puhemiesneuvoston edustaja Aino-Kaisa Pekonen on pyytänyt välittömästi informointia, kun tästä on meille median kautta tullut tietoa. Tuntuu, että perussuomalaisilla on tässä piiloutumistaktiikka käytössä. Perussuomalaiset on ainoa, jolla on tieto tapahtumista vaikka he sanovat, että täytyy odotella virallisia poliisin ja oikeuslaitoksen ratkaisuja.

– Paitsi, että perussuomalaisilla on yhteys Vornaseen, niin heillä on ollut paikalla ainakin (kansanedustaja) Sanna Antikainen, joten muut tässä odottavat perussuomalaisten ratkaisuja.

– Perussuomalaiset on ilmoittanut, että he tulevat piilosta torstaina. Sitten kuulemme lisää, jos olen oikein ymmärtänyt, Saramo sanoo.

MYÖS vihreiden ryhmäpuheenjohtaja Atte Harjanne vastuuttaa perussuomalaisia ja puhemies Halla-ahoa tiedonkulun ongelmista. Harjanne kaipaa perussuomalaisilta Vornasen suhteen päätöksiä jo ennen torstaita.

– Kun kansanedustajat kuulivat näin vakavasta asiasta vasta reippaalla viiveellä median kautta, vaikka tietoa on sekä puhemiehellä että kyseisellä ryhmällä ja puolueella jo paljon aiemmin, niin ei homma ole ihan nappiin mennyt. Odottaisin perusuomalaisilta sekä avoimempaa viestintää että jotakin johtopäätöstä Vornasen suhteen ryhmänä jo ennen torstaita.