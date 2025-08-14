Politiikka
14.8.2025 09:38 ・ Päivitetty: 14.8.2025 09:57
SDP:n Tuppurainen ryöpyttää perussuomalaisia: ”Teki siitä kylmän karnevaalin”
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen arvosteli rajusti hallituspuolueita, kun SDP:n johtoa kokoontui Vaasassa kaksipäiväiseen kesäkokoukseen.
Tuppurainen arvosteli perussuomalaisia ja valtiovarainministeri Riikka Purraa (ps.) muun muassa budjettiesitysprosessista.
-Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen sijaan Purra laati perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin. Perinteisestä politiikan syyskauden avaavasta VM:n budjettiesityksestä tulikin perussuomalaisten puoluetoimiston kyhäämä ohjelmajulistus. Hallituksen kakkospuolue kaappasi budjettivalmistelun omiin tarkoitusperiinsä ja teki siitä kylmän karnevaalin, Tuppurainen sanoi puheessaan mediatilaisuudessa.
Samalla syyttävä sormi osui pääministeripuolueeseen.
– Kun kokoomus päätti valita hallituskumppanikseen perussuomalaiset, se on tosiaankin saanut, mitä tilasi: ideologista uhoa, yhteistyön halveksimista, ääriaatteiden normalisoimista.
Tuppuraisen mukaan ”erityisen vastenmielistä” on perussuomalaisten vimma ajaa alas järjestöjen toimintaa.
– Ministeri Purra perusteli sosiaalialan järjestöjen rahoituksen leikkaamista sillä, että ne hänen mukaansa tekevät toisarvoista työtä, työtä, jolla ei ole merkitystä tavallisille suomalaisille. Väite on halveksiva, väite on väärä ja vailla ymmärrystä.
Purran ehdottama uusi lisäleikkaus tarkoittaisi hänen mukaansa sitä, että järjestöjen rahoituksesta jäisi jäljelle enää vain kolmannes.
– Toteutuessaan esitys olisi turmiollinen sote-järjestöille ja tarkoittaisi käytännössä sote-järjestökentän alasajoa.
Tuppuraisen mukaan Purran ehdotus ensi vuoden talousarvioksi leikkaa myös kuntien valtionosuuksia.
– Käytännössä se merkitsee koulutuksen rahoituksen leikkaamista.
Tuppurainen arvelee, että Purra haluaa panna kunnat säästämään muun muassa perusopetuksesta.
Purran vaihtoehtobudjetti osoittaa Tuppuraisen mielestä myös sen, että pääministeri Petteri Orpolla (kok.) ei ole sisäpolitiikassakaan johtajuutta.
SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kokous Vaasassa jatkuu perjantaihin saakka.
