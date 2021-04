SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kokoomukselle: ”Herää kysymys, kenen vaurastumista tässä ajettaisiin”

Kansanedustaja, SDP:n 3. varapuheenjohtaja Matias Mäkynen pitää kokoomuksen vaatimuksia sote-uudistuksen hylkäämisestä ja kovasta talouskurista keskellä koronaa vastuuttomina. Mäkysen mukaan nyt ei ole aika leikata vaan investoida suomalaisten hyvinvointiin ja koulutukseen sekä kasvualoihin. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Marinin hallituksen soten takana seisoo iso joukko sote-alan johtajia ja asiantuntijoita. Se turvaa laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut kaikille suomalaisille sekä laskee kustannuksia pitkällä aikavälillä perustason palveluverkkoa vahvistamalla. Kokoomus epäonnistui toteuttamaan nämä pitkään odotetut uudistukset ollessaan edellisessä hallituksessa, Mäkynen vastaa tiedotteessaan.

Mäkynen toteaa, että eilen julkaistun SOSTE:n kyselyn mukaan hallituksen valmistelema sote on saanut maan sosiaali- ja terveysjohtajilta myönteisemmän arvion kuin mikään aiemmista esityksistä vuosina 2016–2019. Yli puolet vastaajista piti uudistusta erittäin hyvänä tai hyvänä.

Kokoomus vaatii esityksessään myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista ja julkisen talouden sopeuttamista.

– Korona on kurittanut eri alojen ihmisiä nyt todella kovaa. Kokoomuksen esitys ansiosidonnaisen leikkaamisesta iskisi nimenomaan kaikkein hankalimmassa asemassa olevien työttömyysturvaan. Mielestäni tämä ei ole oikein, Mäkynen sanoo.

Mäkynen muistuttaa, että SDP on kasvun ja kestävien investointien asialla.

– Ekonomistit ovat kerta toisensa jälkeen todenneet, että valtiovetoinen elvytys on ainut ratkaisu koronan aiheuttamassa taloustilanteessa. Kriisin jälkihoidossa ja elvytyksessä onnistuminen on välttämätöntä myös julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden kannalta. Nyt on aika investoida sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun sekä suomalaisten hyvinvointiin ja osaamiseen, Mäkynen linjaa tiedotteessaan.

– SDP ajaa yrittäjämyönteistä kasvupolitiikkaa, jossa valtio ja elinkeinoelämä etsivät yhdessä ratkaisuja Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi sekä elinkeinorakenteen uudistamiseksi. Ja tuo kokoomuksen tavoite 10 000 uudesta työnantajayrityksestä on muuten aivan sama kuin meillä, Mäkynen lisää.

Kokoomuksen talouspolitiikan arvovalinnat eivät täysin vakuuta SDP:ta.

– Kokoomus puhuu esityksessään vaurastumistavoitteesta. Herää kysymys, kenen vaurastumista tässä ajettaisiin, jos palveluista leikattaisiin ja samaan aikaan jaettaisiin merkittäviä verokevennyksiä, jotka hyödyttäisivät lähinnä hyvätuloisia, Mäkynen ihmettelee.

Mäkynen löytää kuitenkin myös yhteisiä tavoitteita kokoomuksen kanssa.

– Olemme täysin samoilla linjoilla kokoomuslaisten kanssa siitä, että TKI-toimintaan ja korkeakouluihin pitää lisätä panostuksia ja että toimiva talous edellyttää yrittäjämyönteistä politiikkaa. Nämä ovat tärkeitä prioriteetteja myös Marinin hallitukselle.