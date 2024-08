SDP:n varapuheenjohtaja: Ole sanasi mittainen, pääministeri Orpo

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm kehottaa pääministeri Petteri Orpoa lunastamaan lupauksensa. Demokraatti Demokraatti

– Nyt on pääministeri Orpon tehtävä johtaa hallitusta ja olla sanansa mittainen, kun on luvannut Itä-Suomeen apuja, Malm sanoo tiedotteessaan.

Malm on huolissaan siitä, kuinka Venäjän käymä sota Ukrainassa on vaikuttanut myös Itä-Suomeen, koska aluetalous on välttämättömien Venäjä-pakotteiden vuoksi negatiivisessa noidankehässä.

– Pelkästään Etelä-Karjalassa suorat liiketoiminnan menetykset on arvioitu 10 miljoonaksi euroksi viikossa ja seurannaisvaikutukset vielä merkittävästi suuremmiksi.

MALM nostaa esiin, kuinka EU-parlamentin demariryhmä on esittänyt, että unionin itäisiä raja-alueita varten on perustettava eurooppalainen ohjelma, jolla näitä alueita autetaan selviytymään suhteettomista sodan seurauksista.

Myös kuusi itäisen Suomen maakuntaliittoa Kymenlaaksosta Kainuuseen julkaisi huippukokouksessaan viime viikolla yhteisen esityksen itäisen Suomen ohjelman toimenpiteiksi.

– Purran talousarvioehdotuksessa näihin kasvutoimiin ei ole minkäänlaista panostusta ja nyt katseet kääntyvät koko hallituksen tulevaan budjettiriiheen. Toivottavasti riihestä saadaan tulokseksi kasvutoimia jatkuvan leikkaamisen ja kurjistamisen sijaan, Malm sanoo.