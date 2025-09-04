SDP:n Werning vaatii hallitukselta toimia: ”Kaakkois-Suomi ei saa jäädä yksin”

Kansanedustaja Paula Werning vaatii hallitukselta toimia, joilla estetään Itä- ja Kaakkois-Suomen ajautuminen syvempään taantumaan. Demokraatti Demokraatti

Werning nostaa esiin ympäristöministeriön tuoreen julkaisun alueiden eriytymisestä. Se osoittaa, että Kaakkois-Suomi kärsii voimakkaimmin väestön vähenemisestä, ikääntymisestä sekä asuntomarkkinoiden ongelmista.

– Raportti vahvistaa sen, minkä me Kouvolassa ja koko Kaakkois-Suomessa olemme nähneet arjessa jo pitkään: väestö vähenee, asuntojen arvo laskee, ja korjaamiseen on vaikea saada rahoitusta. Meillä ei ole varaa katsoa sivusta, kun alueen elinvoima heikkenee, kansanedustaja sanoo tiedotteessa.

Itä- ja Kaakkois-Suomen asuntomarkkinoiden suurimmat haasteet liittyvät raportin mukaan tyhjentyviin ja huonokuntoisiin asuntoihin, joiden vakuusarvo on niin alhainen, ettei korjaamiseen saa lainaa. Samalla palvelujen saavutettavuus ja työpaikkojen määrä heikkenevät nopeammin kuin muualla Suomessa.

Kaakkois-Suomi on koko maan huoltovarmuuden ja turvallisuuden kannalta strategisesti tärkeä alue, Werning muistuttaa.

– Kaakkois-Suomi ei saa jäädä yksin. Valtion on turvattava rahoitus sekä purku- että korjausrakentamiseen ja huolehdittava, että myös Kouvolassa ja muissa Kaakkois-Suomen kaupungeissa voidaan kehittää houkuttelevaa asumista ja työpaikkoja.

Hallituksen pitäisi Werningin mielestä laatia erityinen Itä- ja Kaakkois-Suomen elinvoimaohjelma, jossa yhdistetään investoinnit koulutukseen, liikenneyhteyksiin ja asuntopolitiikkaan.

– Kyse on alueen ihmisten tulevaisuudesta ja samalla koko Suomen tasapainoisesta kehityksestä. Emme voi hyväksyä tilannetta, jossa kasvavat alueelliset erot uhkaavat palveluita, työpaikkoja ja ihmisten arjen sujuvuutta, Werning sanoo.

Werningin mukaan vain Itä- ja Kaakkois-Suomen täytyy saada konkreettinen suunnitelma, joka vahvistaa koulutusmahdollisuuksia, turvaa liikenneyhteydet ja varmistaa kohtuuhintaisen asumisen.

– Vain näin voimme taata, että ihmisillä on aito mahdollisuus rakentaa elämäänsä Itä- ja Kaakkois-Suomessa.