SDP:n Werning väylämaksuista: “Hallituksen takinkääntö on valtava pettymys”

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus on tehnyt linjauksen, joka kansanedustaja Paula Werningin (sd.) mukaan herättää huolta Suomen viennin ja merenkulun tulevaisuudesta.

Hallitus linjasi huhtikuun kehysriihessään, että väylämaksujen väliaikainen puolitus päättyy vuoden 2024 loppuun ja maksut palautuvat täysimääräisiksi tammikuun 2025 alusta.

Tämä linjaus on Werningin mielestä suorassa ristiriidassa hallitusohjelman kirjauksen kanssa, jonka mukaan meriliikenteen väylämaksujen puolituksesta olisi pitänyt tulla pysyvä vuodesta 2024 alkaen.

Hän on tyrmistynyt päätöksestä, koska se uhkaa vakavasti erityisesti Itä-Suomen vientiteollisuuden ja merenkulun toimintaedellytyksiä.

– Hallituksen takinkääntö on valtava pettymys erityisesti Kymenlaakson alueelle, missä sijaitseva Hamina-Kotkan satama kantaa huomattavan osan Suomen merenkulun väylämaksuista, Werning toteaa tiedotteessa.

ITÄ-SUOMELLA on hyvin tärkeä asema Suomen vientikapasiteetin kannalta, kansanedustaja muistuttaa, ja hallituksen päätöksellä perua väylämaksujen puolitus on laajoja vaikutuksia.

– Päätös johtaa Suomen talouden kasvun heikentymiseen ja työpaikkojen häviämiseen monilta logistiikkatoimijoilta, jotka ovat osa tätä vientiliikennettä.

Werning huomauttaa, että väylämaksut ovat jo nykyisellään poikkeuksellinen rasite Suomen kaupalle ja logistiikalle, etenkin kun ne yhdistetään muihin tuleviin kustannuksiin, kuten EU:n sääntelyyn ja päästökauppaan.

– Suomi on jo valmiiksi EU-maiden keskuudessa korkeiden logistiikkakustannusten maa. Hallituksen päätös nostaa väylämaksut täysimääräisiksi heikentää kilpailukykyämme entisestään ja tarkoittaa, että kuljetukset siirtyvät muihin maihin, koska Suomen reitistä tulee puolet kalliimpi kuin kilpailevista reiteistä.

HALLITUKSEN päätös vaarantaa hänen mukaansa myös merkittäviä investointihankkeita, kuten Kotkaan ja Haminaan suunniteltuja kahta isoa akkuteollisuuden tehdasta.

– Niiden sijaintipaikat on tarkoituksella valittu sataman läheisyyteen logististen kustannusten kilpailukyvyn vuoksi. Laskelmat on tehty väylämaksujen puolittamisen varaan. Hallituksen linjaus riskeeraa nämä suuret tehdashankkeet, ja epäselvää on tulevatko tehdashankkeet nyt toteutumaan.

Elinkeinoelämä ja palkansaajakeskusjärjestö SAK vastustavat Werningin mukaan myös hallituksen päätöstä korottaa meriliikenteen väylämaksuja.

– Hallituksen on osoitettava, että se kykenee tekemään johdonmukaista talouspolitiikkaa, joka tukee Suomen kilpailukykyä ja viennin elinvoimaa. Hallituksen on palattava hallitusohjelmassa sovitulle linjalle ja säilytettävä väylämaksut pysyvästi puolitettuna, kansanedustaja vaatii.