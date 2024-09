SDP:stä ärähdys: “Isku suoraan suomalaisen työmarkkinamallin sydämeen”

Esitysluonnosta paikallisen sopimisen lisäämisestä käsitellään tänään valtioneuvoston yleisistunnossa. Demokraatti Demokraatti

SDP:n työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenten mukaan paikallisen sopimisen laajentaminen järjestäytymättömiin yrityksiin vie kannustimen työnantajien järjestäytymisestä. Tämä tarkoittaa heidän mukaansa myös yleissitovuuden heikentymistä.

Nelikko puhuu myös “iskusta suoraan suomalaisen työmarkkinamallin sydämeen”.

– Työnantajien järjestäytymisen heikentymisestä seuraa, että yhä harvempi suomalainen työntekijä on työehtosopimusten vähimmäisehtojen piirissä. Kun vähimmäistyöehdot puuttuvat, syntyy alalle täysin villi tilanne, josta väistämättä seuraa työntekijöiden työehtojen heikentyminen, esimerkiksi vähimmäispalkkojen, työaikojen ja muiden työehtojen osalta.

– Tämä tarkoittaa järjestäytymättömille yrityksille myös kilpailuetua työehtoja polkemalla, valiokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly sanoo tiedotteessa.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelman mukaan hallituksen tahtotila on, että paikallinen sopiminen on mahdollista kaikissa yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai millainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä on.

Hallitus perustelee esitysluonnosta muun muassa työmarkkinoiden joustavuuden lisäämisellä sekä työllisyyden ja talouskasvun tukemisella.

Työministeri Arto Satosen (kok.) tiedotustilaisuus paikallisen sopimisen lisäämisestä on luvassa iltapäivällä.