SDP:stä tyrmistys: “Orpon hallitus sopeuttaa Suomea supistuvaan kansantalouteen”

Hallituksen kehysriihi on kirvoittanut kielenkantoja myös SDP:n eduskuntaryhmässä. Päätökset saavat osakseen arvostelua. Demokraatti Demokraatti

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo tiedotteessa, että suursäästöt kertovat siitä, että hallituksen talouspolitiikan pohja on pettänyt.

– Orpon hallitus sopeuttaa Suomea supistuvaan kansantalouteen. Päädymme epäoikeudenmukaisten leikkausten kierteeseen.

– Yritystukia ei ole perusteellisesti perattu eikä esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta korjata, vaikka se tuottaisi yli 400 miljoonaa ilman haitallisia kasvuvaikutuksia taloudelle, Tuppurainen sanoo.

Aki Lindén puolestaan arvioi, että eräs vakavimmista virheistä on terveyskeskuksen hoitotakuun peruuttaminen. Hänen mukaansa Suomi ampuu itseään jalkaan, kun se heikentää perusterveydenhuoltoa ja suosii suuria terveysjättejä.

– Paljon vähemmän haitallisia säästökohteita olisi löytynyt. Tätä ei voi ymmärtää muulla tavalla kuin kädenojennuksena pääomasijoittajille, jotka omistavat suuria terveysfirmoja. Suunnanmuutos terveyspolitiikassa on ennennäkemätön. Maltillinen yritys parantaa suomalaisten pääsyä lääkärille, hammaslääkärille tai hoitajalle on nyt murskattu, hän sanoo tiedotteessa.

KEHYSRIIHESSÄ tehtiin myös sairaaloita koskevia linjauksia.

SDP:n Saku Nikkanen murehtii, että kehysriihi tuo merkittävän heikennyksen Salon ja Salon lähialueiden ihmisten palveluihin.

– Käytännössä tämä tarkoittaa yöaikaisten erillisten päivystysten vähentämistä ja lakkauttamista muualla kuin erittäin pitkien etäisyyksien (Ivalo ja Kuusamo) tapauksissa. Kyllä tässä pitää olla aiheellisesti huolissaan palveluista ja potilasturvallisuudesta myös Varsinais-Suomessa, Nikkanen sanoo tiedotteessa.

SDP:n Anna-Kristiina Mikkonen nostaa puolestaan esiin Savonlinnan yöpäivystyksen.

– Päivystyksen lakkauttaminen on suora leikkaus kansalaisten peruspalveluista. Oikeus terveydenhuoltoon on suomalaisille tärkeä arvo. Savonlinnan sairaalan päivystyksen säilyttämiselle Mikkelin keskussairaalan rinnalla on vahvat perustelut. Alueellamme on pitkät etäisyydet ja valtava määrä kesä- ja vapaa-ajan asukkaita. On vaikea uskoa, että tällä päätöksellä saadaan toivottavia säästöjä. Palvelun tarve pysyy ennallaan ja paine siirtyy Mikkelin sairaalaan.