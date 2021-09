Se on nyt selvää, Bye bye Mercedes – Bottas innoissaan: ”Urallani avautuu nyt uusi luku”

Formula 1:n MM-sarjassa kilpaileva Alfa Romeo vahvisti maanantaina iltapäivällä odotetun uutisen eli Valtteri Bottaksen ajajasopimuksen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Mercedekseltä ensi kaudeksi Alfa Romeolle siirtyvä Bottas on tehnyt tallin kanssa toiveidensa mukaisesti monivuotisen sopimuksen.

– Kilpa-ajajan urallani avautuu nyt uusi luku. Olen innoissani siirrosta Alfa Romeolle, sillä saan uralleni uuden haasteen ikonisen valmistajan kanssa, Bottas kommentoi sopimusta tallin tiedotteessa.

Alfa Romeo on panostanut kuluvan kauden aikana vahvasti ensi vuoden sääntömuutoksiin. Bottas kehui jatkonäkymiä, sillä asiantuntijat ovat veikkailleet Sveitsin Hinwilissä päämajaa pitävälle tallille merkittävää kehitysharppausta ensi vuodeksi.

– Hinwilin kehityspotentiaali on ilmeinen. On mielenkiintoista saada tilaisuus auttaa tallia nousuun kohti kärkeä erityisesti nyt, kun uudet säännön tarjoavat tälle tiimille mahdollisuuden kehitysloikkaan.

– Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta ja odotan malttamattomana, että pääse osoittamaan olevani luottamuksen arvoinen. Lähden innokkaana kilpailemaan paremmista tuloksista ja aikanaan voitoista.

Bottas ajoi sunnuntaina Zandvoortin kilpailussa kolmanneksi ja nousi samalla kolmanneksi myös MM-pisteissä. Ura Mercedeksellä jatkuu kauden loppuun. Kalenterissa on vielä kahdeksan kilpailua ja ohjelmaan saattaa tulla vielä yksi lisäkilpailu.

– Odotan innolla ensi kautta, mutta juuri nyt keskityn täysillä kauden loppuun, sillä kamppailemme edelleen valmistajien maailmanmestaruudesta.

”Valtterin taidot ja lahjat ovat vain kasvaneet.”

Alfa Romeon tallipäällikkö Frederic Vasseur tuntee Bottaksen vuosien takaa ja luottaa tämän yhteistyökykyyn.

– Valtterin taidot ja lahjat olivat ilmeiset jo pienemmissä formula-luokissa ja ovat vain kasvaneet niistä ajoista.

– Odotan nyt sitä, että saamme hänen panoksensa tämän tallin eduksi. Useamman vuoden sopimus antaa sekä meille että Valtterille vakautta, jota tarvitsemme tallin nykyisessä kehitysvaiheessa.

Bottas, 32, on kilpaillut MM-sarjassa Mercedeksellä vuodesta 2017. Sitä ennen hän ajoi Williams-tallissa vuodet 2013–2016.

Bottas on saavuttanut urallaan yhdeksän osakilpailuvoittoa, 17 paalupaikkaa ja 63 palkintopallisijoitusta. Hän sijoittui MM-sarjassa toiseksi 2019 ja 2020.

Bottas ja Lewis Hamilton ovat saavuttaneet Mercedekselle neljä valmistajien maailmanmestaruutta.

Uransa tähän kauteen päättävä Kimi Räikkönen on kilpaillut Alfa Romeolla kolme viime kautta. Mercedes on sovittamassa Bottaksen paikalle kuljettaja-akatemiansa brittiajajaa George Russellia, joka on kilpaillut viime kaudet Williamsilla.