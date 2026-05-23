Antti Lindtman jatkaa SDP:n puheenjohtajana – kertoo, millaisia päättäjiä Suomi nyt tarvitsee

SDP:n 48. puoluekokous valitsi Antti Lindtmanin puolueen puheenjohtajaksi jatkokaudelle vuosille 2026-2028.

Lindtman on toiminut SDP:n puheenjohtajana vuodesta 2023.

Tällä kertaa Lindtmanilla ei ollut vastaehdokkaita.

SDP:n puoluekokous päätti aiemmin tänään sääntömuutoksesta, jonka myötä seuraava puoluekokous järjestetään jo vuonna 2028.

Lindtman sanoi kiitospuheessaan olevansa hyvillään siitä, että on saanut demariväeltä tukea myös vaikeina hetkinä.

– Siksi juuri uskon, että myös suomalaiset voivat olla huoleti meidän sosialidemokratian huomassa, meidän johtamassa Suomessa.

Lindtman julisti SDP:n olevan vahvin vastavoima nykyhallituksen politiikalle.

– Mutta ei vain pelkkä vastavoima vaan vaihtoehto, joka pystyy parhaiten yhdistämään vastuullisen taloudenpidon, kasvun ja oikeudenmukaisuuden. Me varmistamme, että reiluus palaa politiikkaan.

TIEDOTUSTILAISUUDESSA Lindtman sanoi, että edessä oleva julkisen talouden vahvistamistarve on niin mittava, että siitä ei voi laskea pois mitään pääkeinoa.

– Jos me nyt onnistumme 8 miljardin euron julkisen talouden vahvistamisessa, niin senkin jälkeen Suomi velkaantuu nykyisten ennusteiden mukaan vuosikymmenen loppuun lähes 10 miljardia.

Lindtmanin mukaan nopeasti vaikuttavien toimien lisäksi tarvitaan pidemmän aikavälin rakenteellisia toimia, kuten kotihoidon uudistamista ja yritystukien arviointia.

Lindtman linjasi, että Suomi tarvitsee Orpon hallituksen jäljiltä ennen kaikkea sellaisen hallituksen ja sellaisia päättäjiä, jotka sitoutuvat tuloksiin.

– Nyt me olemme nähneet, että hallitus on hehkuttanut tätä 100 000 uutta työpaikkaa, mutta kysyn, missä ne ovat. Ei riitä, että ne ovat vain laskelmissa. Jotta niillä on vaikutusta julkiseen talouteen, tarvitsemme ihan oikeita työpaikkoja ja sen takia tarvitsemme ennen kaikkea tuloksia.