SecD-Day alkaa Messukeskuksessa – avajaisissa puolustusministeri Häkkänen ja Naton logistiikkajohtaja

Puolustusteollisuus esittäytyy vahvasti keskiviikkona Helsingissä alkavassa kaksipäiväisessä SecD-Day-tapahtumassa. Se on laajin Suomessa koskaan järjestetty puolustus- ja turvallisuusalan näyttely ja konferenssi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Messukeskuksessa järjestettävässä loppuunmyydyssä tapahtumassa on mukana noin 190 suomalaista ja kansainvälistä näytteilleasettajaa. Tapahtuman avaustilaisuudessa puhuvat muun muassa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sekä Naton logistiikka- ja hankintaviraston pääjohtaja Stacy Cummings.

Paneelikeskusteluun otsikolla ”Ei ole puolustusta ilman teollisuutta” osallistuvat muun muassa Naton suomalainen puolustusinvestoinneista vastaava apulaispääsihteeri Tarja Jaakkola sekä sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Jari Mikkonen Pääesikunnasta.

TAPAHTUMAN järjestävän Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n pääsihteerin Tuija Karangon mukaan SecD-Dayn suunnittelussa lähdettiin liikkeelle kunnianhimoisesti, mutta kiinnostus ylitti odotukset. Näyttelytilaa laajennettiin kaksi kertaa, mutta sekin tila loppui kesken marraskuussa, ja kolmisenkymmentä halukasta jäi jonotuslistalle.

- Vielä viime viikolla tuli kyselyitä yrityksiltä Suomesta ja ympäri maailmaa, Karanko kertoo STT:lle.

Euroopassa poliittiset päättäjät ovat parin viime vuoden aikana toistaneet kyllästymiseen asti puolustusteollisuuden kapasiteetin kasvattamisen merkitystä. Karangon mukaan juhlapuheet eivät kuitenkaan vieläkään näy tarpeeksi tilauksissa, jotta yritykset voisivat tehdä luottavaisesti uusia investointipäätöksiä.

- Kun suurten järjestelmätoimittajien kanssa puhuu, niin tiedusteluja voi kyllä olla, mutta ne varsinaiset tilaukset sitten puuttuvat, Karanko kertoo.

SUOMESSA ollaan Karangon mukaan sikäli lähtökohtaisesti hyvässä asemassa, että meillä on kokonaisturvallisuuden ja varautumisen malli valmiiksi olemassa. Siksi esimerkiksi ammustarviketuotantoa saatiin melko nopeasti nostettua, kun tilauksia alkoi tulla. Myös EU:sta saatu investointiraha on tässä auttanut.

- Mutta ei se tarkoita sitä, että mitään muuta ei tarvitsisi tehdä. Ukrainahan tarvitsee valtavasti tukea ja erilaisia järjestelmiä. Niitä pitäisi nyt sitten joko tuottaa lisää tai tukea ukrainalaista teollisuutta niitä korjaamaan ja ylläpitämään, Karanko sanoo.

Ukrainan osalta on hänen mukaansa kyse akuutista tilanteesta. Sen sijaan suurempi kysymys on se, mille tasolle Euroopan maat aikovat oman puolustuskykynsä tulevaisuudessa järjestää.

Karangon mukaan eurooppalainen puolustusteollisuus on valmis vastaamaan huutoon, mutta:

- Kun he eivät oikein vielä tiedä, mihin huutoon vastata. Yrityksille on epäselvää se, kuinka paljon heiltä konkreettisesti odotetaan ja voiko heillä olla varmuus, että jos he investoivat, niin he myös sitten saavat tilauksia, Karanko kuvailee keskustelujaan eurooppalaisten kollegojen kanssa.

YHDYSVALTOJEN presidentin Donald Trumpin puheet tuontitulleista ovat nostaneet huolia laajemman kauppasodan mahdollisuudesta. Karangon mukaan myönteistä asiassa saattaa olla se, että uhka korostaa Euroopassa entisestään tietynlaisen riippumattomuuden tarvetta esimerkiksi Yhdysvaltain teknologiateollisuudesta.

- Puolustusmateriaalimarkkinat ovat tosin niin poliittisia ja protektionistisia muutenkin, että jos ruuvia kiristetään, niin se on jo entuudestaan niin kireällä, että shokki ei ehkä ole niin suuri, Karanko kuvailee.

- Kyllä me olemme tienneet aina, että jos Yhdysvaltoihin haluaa myydä suuressa määrin jotain, mitä he voisivat siellä valmistaa, niin kyllä se valmistus on sinne Yhdysvaltoihin vietävä, hän jatkaa.