”Seistään tumput suorina” – kansanedustaja moittii perussuomalaisten kyvyttömyyttä korjata työelämän epäkohtia

Kansanedustaja Juha Viitala (sd.) kritisoi hallituspuolue perussuomalaisia sanojen ja tekojen ristiriidasta työelämän epäkohtien korjaamisessa. Demokraatti Demokraatti

Viitalan mielestä puolueen ulostulot alipalkkauksen kriminalisoinnista ja ammattiliittojen kanneoikeuden edistämisestä ovat jääneet pelkäksi sanahelinäksi.

– Perussuomalaiset ovat kannattavinaan alipalkkauksen torjumista ja työntekijöiden oikeuksia, mutta konkreettiset toimet puuttuvat. Kun olisi mahdollisuus toimia, sisäministerin ja oikeusministerin salkku hallussa, seistään tumput suorina, Viitala sanoo tiedotteessa.

Eduskunnassa käsitellään tänään valtioneuvoston selontekoa sisäisestä turvallisuudesta. Viitala nostaa esiin harmaan talouden torjunnan laiminlyönnit. Hän muistuttaa, että harmaaseen talouteen puuttuminen on osa Suomen sisäistä turvallisuutta ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa.

– On käsittämätöntä, että hallitus katsoo ongelmien kasvamista sivusta. Harmaan talouden torjuntaohjelmaa hallituksessa ei alun perin edes haluttu käynnistää – se tehtiin vasta, kun paine kasvoi liian kovaksi.

– Nyt olisi korkea aika hallituksen ryhtyä toimeen ja varmistaa, että Suomessa yksikään ihminen ei joudu riiston tai ihmiskaupan uhriksi, Viitala sanoo.

Viitalan mielestä näyttää siltä, että hallituksessa kokoomus vie ja perussuomalaiset katsovat vierestä, kun kokoomus ei ole valmis edistämään uudistuksia.

– Työministeri Matias Marttinen (kok.) ja kokoomus vaikuttavat tuskastuneilta perussuomalaisten ulostuloihin. Mutta jos perussuomalaiset todella haluaisivat edistää näitä asioita, heillä olisi siihen kaikki edellytykset. Nyt näyttää siltä, että perussuomalaiset on tyytymässä tässäkin osaansa kokoomuksen apupuolueena.