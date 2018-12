”Sekava ja epäselvä” – SDP:n valiokuntaryhmä hylkäisi koko irtisanomislain

SDP:n työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenet esittävät, että irtisanomislaki hylätään. Ryhmä vaatii myös lyhennystä työttömyysturvalain 90 päivän karenssiin. Ryhmän mielestä ylipäänsä työttömyysturvan saamisen ehdot ja karenssit kaipaavat uudistamista.

– Hallituksen esitys ei todistettavasti paranna työllisyyttä. Asiantuntijalausuntojen mukaan irtisanomisen helpottamisella ei ole merkittävää vaikutusta yritysten haluun tai kykyyn palkata uusia henkilöitä, kansanedustajat perustelevat vastalauseessa.

Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) listaa irtisanomislain epäkohtia.

– Se on sekava ja epäselvä, ja tuo siksi epävarmuutta työmarkkinoille pitkäksi aikaa. Lain soveltamista joudutaan hakemaan oikeusistuinten ratkaisujen kautta, ja tilanteen selkeytyminen voi viedä jopa 4-5 vuotta, vastalauseen ensimmäinen allekirjoittaja Mäkisalo-Ropponen huomauttaa.

Hänen mukaansa lain vaikutusten arviointi on puutteellista ja esimerkiksi sukupuolivaikutusten arviointi on tekemättä.

– Aloilla, joiden työehtosopimuksissa ei ole sovittu irtisanomissuojasta, lain vaikutukset voivat olla epätasa-arvoiset. Nämä alat ovat usein naisvaltaisia aloja. Naisten työelämäaseman heikentäminen tuskin oli lain tarkoitus.

”Myös tukijärjestelmää on yhtenäistettävä.”

Edustajat esittävät myös karenssin lyhentämistä 60 päivään itse irtisanoutuvilla. Pituus on sama, mitä hallitus esitti niille, jonka työsuhteen työnantaja irtisanoo työntekijästä johtuvasta syystä.

– Jos työilmapiiri on huono ja painostava, on työntekijällä oltava oikeus lähteä samanlaisella karenssilla kuin henkilöstä johtuvalla perusteella. Jos työntekijä joutuu edellä mainituista syistä itse irtisanoutumaan, on karenssi kolmanneksen pidempi, Ilmari Nurminen (sd.) harmittelee epäoikeudenmukaista tilannetta.

Yritysten mukaan osaavan työvoiman saatavuus on paljon merkittävämpi rekrytointiongelma kuin irtisanomissuoja.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov (sd.) (kuvassa) painottaa, että työllisyys vahvistuisi varmemmin panostamalla osaamiseen. Hänen mielestään osaamispulaa voidaan helpottaa ammatillista työvoimapoliittista koulutusta lisäämällä ja täydennyskoulutusta vahvistamalla.

– Nuorille, tutkintoa vailla oleville aikuisille on tarjottava räätälöityä koulutusta. Lisäksi aikuiskoulutusjärjestelmää pitää uudistaa siten, että täydennetään puuttuvaa osaamispalasta. Myös tukijärjestelmää on yhtenäistettävä.

Yksi työhönmenon este on julkisten liikenneyhteyksien puute. Niitä parantamalla vaikutetaan työvoiman liikkuvuuteen.

– Parempia työllisyyskeinoja ovat myös pienten työnantajien juridinen neuvontapalvelu rekrytointien onnistumiseksi, SDP:n työllistämissetelimalli, arvonlisäveron alarajan nosto 30 000 euroon ja 20 000 euron verovähennys ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta, Filatov luettelee.

SDP:n kansanedustajien lisäksi vastalauseeseen yhtyivät vasemmistoliiton Anna Kontula, vihreiden Heli Järvinen ja RKP:n Veronica Rehn-Kivi.