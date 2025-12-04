Talous
4.12.2025 09:54 ・ Päivitetty: 4.12.2025 09:54
Selvitys: Etätyö iskee kiinteistöjen käyttöön, liikenteeseen ja lounasravintoloihin – taloudellinen vaikutus 1,34 miljardia euroa
Tuoreen selvityksen mukaan etätyön kielteiset taloudelliset vaikutukset ovat noin 1,34 miljardia euroa vuodessa. Kustannuksiin lasketaan vaikutukset kiinteistöjen käyttöön, liikenteeseen ja lounasravintolatoimintaan.
Toimistotilojen vajaakäytön ja tyhjillään olon vaikutus on 632 miljoonaa euroa, liikenteen 431 miljoonaa euroa ja lounasravintoloiden 275 miljoonaa euroa vuodessa.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Maran tilaaman selvityksen toteuttivat Luonnonvarakeskus ja tutkimusyritys Reinu econ.
Selvityksen mukaan etätyötä tehdään ylivoimaisesti eniten pääkaupunkiseudulla. Tämän takia kielteiset taloudelliset vaikutukset ovat suurimmat pääkaupunkiseudulla. Ravintolat menettävät kysyntää etenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa isommissa kaupungeissa.
Etätyö ei luo selvityksen perusteella työpaikkoja muuttotappiokuntiin, vaan työpaikkoja on syntynyt isoimpiin kaupunkeihin ja niiden lähikuntiin. Poikkeuksena on Lappi.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.