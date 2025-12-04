Selvitys: Etätyö iskee kiinteistöjen käyttöön, liikenteeseen ja lounasravintoloihin – taloudellinen vaikutus 1,34 miljardia euroa

Tuoreen selvityksen mukaan etätyön kielteiset taloudelliset vaikutukset ovat noin 1,34 miljardia euroa vuodessa. Kustannuksiin lasketaan vaikutukset kiinteistöjen käyttöön, liikenteeseen ja lounasravintolatoimintaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toimistotilojen vajaakäytön ja tyhjillään olon vaikutus on 632 miljoonaa euroa, liikenteen 431 miljoonaa euroa ja lounasravintoloiden 275 miljoonaa euroa vuodessa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Maran tilaaman selvityksen toteuttivat Luonnonvarakeskus ja tutkimusyritys Reinu econ.

Selvityksen mukaan etätyötä tehdään ylivoimaisesti eniten pääkaupunkiseudulla. Tämän takia kielteiset taloudelliset vaikutukset ovat suurimmat pääkaupunkiseudulla. Ravintolat menettävät kysyntää etenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa isommissa kaupungeissa.