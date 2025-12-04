Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

4.12.2025 09:54 ・ Päivitetty: 4.12.2025 09:54

Selvitys: Etätyö iskee kiinteistöjen käyttöön, liikenteeseen ja lounasravintoloihin – taloudellinen vaikutus 1,34 miljardia euroa

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Etätöiden kielteiset taloudelliset vaikutukset lounasravintoloiden toimintaan on selvityksen mukaan 275 miljoonaa euroa vuodessa.

Tuoreen selvityksen mukaan etätyön kielteiset taloudelliset vaikutukset ovat noin 1,34 miljardia euroa vuodessa. Kustannuksiin lasketaan vaikutukset kiinteistöjen käyttöön, liikenteeseen ja lounasravintolatoimintaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Toimistotilojen vajaakäytön ja tyhjillään olon vaikutus on 632 miljoonaa euroa, liikenteen 431 miljoonaa euroa ja lounasravintoloiden 275 miljoonaa euroa vuodessa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Maran tilaaman selvityksen toteuttivat Luonnonvarakeskus ja tutkimusyritys Reinu econ.

Selvityksen mukaan etätyötä tehdään ylivoimaisesti eniten pääkaupunkiseudulla. Tämän takia kielteiset taloudelliset vaikutukset ovat suurimmat pääkaupunkiseudulla. Ravintolat menettävät kysyntää etenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa isommissa kaupungeissa.

Etätyö ei luo selvityksen perusteella työpaikkoja muuttotappiokuntiin, vaan työpaikkoja on syntynyt isoimpiin kaupunkeihin ja niiden lähikuntiin. Poikkeuksena on Lappi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
4.12.2025
Ministeri puuttui valiokuntatyöhön: ”Sama tilanne toistuu joka syksy”
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
3.12.2025
Arvio: Mika Kaurismäki on noussut kuin varkain Suomen kenties parhaaksi musiikkidokumenttien tekijäksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU