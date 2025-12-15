Palkittu politiikan aikakauslehti.
15.12.2025 10:36 ・ Päivitetty: 15.12.2025 10:36

Selvitys Kelan johtamisesta viivästyy – Lasse Lehtosta ei ole voitu kuulla

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA
Kelan hallitus päätti ulkopuolisen selvityksen hankkimisesta marraskuussa.

Kelan johtamisselvityksen valmistuminen viivästyy, Kela kertoo tiedotteessaan. Johtamisselvityksen laatii psykologi Ilona Rauhala.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Koska pääjohtaja Lasse Lehtosta ei ole voitu kuulla selvityksen valmistelun aikana, siirtyy sen viimeistely Kelan mukaan ensi vuodelle. Selvityksen valmistumisaikataulu varmistuu myöhemmin, ja Kela tiedottaa asiasta.

Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoi viime viikolla, että Lehtonen on sairauslomalla alkuvuoteen asti.

Johtamisselvityksen laatii psykologi Ilona Rauhala. Kelan hallitus päätti ulkopuolisen selvityksen hankkimisesta marraskuussa.

Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi.

Puheenjohtaja Kiukas ja valtuuston puheenjohtaja Mira Nieminen (ps.) järjestävät tiedotustilaisuuden huomisiltana Kelan hallituksen kokouksen jälkeen eduskunnassa.

