11.9.2025 07:32 ・ Päivitetty: 11.9.2025 07:49

Selvitys: Sukupuolten tasa-arvossa on yhä puutteita Suomessa

iStock

Enemmistö kaikista suomalaisista arvelee, että sukupuolten tasa-arvo ei ole vielä kokonaan meillä toteutunut, kertoo suomalaisten näkemyksiä mittaava tasa-arvobarometri.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Miehistä lähes puolet ja naisista neljä viidestä koki, että miesten asema yhteiskunnassa on edelleen parempi kuin naisten.

Suurin osa väestöstä kannattaakin edelleen tasa-arvon edistämistä.

Selvityksen tuloksista kertovassa sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa todetaan, että samanaikaisesti nuorilla miehilä näkyy jo uudenlaista ajattelua, jossa suhtaudutaan aiempaa kriittisemmin naisten ja vähemmistöjen oikeuksien edistämiseen.

Tulosten valossa kyse ei toistaiseksi kuitenkaan ole laajamittaisesta ilmiöstä.

VALTAOSA naisista ja miehistä arvelee, että miehetkin hyötyvät sukupuolten tasa-arvosta. Tämä näkemys on vahvistunut sekä miehillä että naisilla viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman selvityksen teki Tilastokeskus. Se toteutti tasa-arvobarometrin viime vuoden syyskuun ja tämän vuoden tammikuun välisenä aikana. Barometrin otokseen kuului 6  500 satunnaisesti valittua Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta.

