Selvityshenkilö listasi 20 konstia syntyvyyden laskun pysäyttämiseen

Hän teki asiasta sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta selvityksen, joka julkaistiin torstaina.

Ehdotukset koskevat lasten ajoitusta elämänkulussa, hedelmällisyystietoisuutta, arjen elämänhallinnan ja parisuhteiden tukemista sekä vauva- ja lapsiperheiden palveluita ja etuuksia. Raportissa kerrotaan tutkimustiedon viittaavan siihen, että puutteet tai muutokset näillä alueilla ovat yhteydessä 2010-luvun syntyvyyden laskuun Suomessa.

Syntyvyys on Suomessa nyt historiallisen alhainen. Viime vuoden lukujen mukaan kokonaissyntyvyys naista kohti oli 1,26.

- Lapsettomien osuuden kasvu ja lastensaannin, jos lainkaan saa lapsia, siirtäminen yhä myöhemmäksi elämänkulussa on keskeinen syy syntyvyyden laskulle. Meillä on Pohjoismaiden korkein äidiksi ja isäksi tuloikä ja meillä on myös Pohjoismaiden alhaisin syntyvyys, Rotkirch sanoi tiedotustilaisuudessa.