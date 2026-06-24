Ulkomaat
24.6.2026 11:56 ・ Päivitetty: 24.6.2026 11:56
Senaatti antoi sinettinsä Trumpin sotavaltuuksien rajoittamiseksi Iranissa – merkitys lähinnä symbolinen
Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt päätöslauselman, jolla pyritään rajoittamaan presidentti Donald Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan.
Senaatti hyväksyi päätöslauselman tiistaina äänin 50-48. Edustajainhuone oli hyväksynyt lauselman aiemmin tässä kuussa.
Yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan päätöksen puolesta senaatissa äänestivät kaikki demokraatit yhtä lukuun ottamatta. Demokraattien tueksi liittyi neljä republikaanipäättäjää. Kaksi republikaanisenaattoria oli poissa.
Päätöslauselman mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntä sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Päätöksen merkitys on kuitenkin pitkälti symbolinen, sillä se ei vaadi presidentin allekirjoitusta eikä sillä ole varsinaista lainvoimaa.
Trump avasi sanaisen arkkunsa asiasta myöhemmin Truth Social -viestipalvelussaan, jossa hän arvosteli senaattia. Trumpin mukaan senaatin äänestys oli huonosti ajoitettu ja merkityksetön.
60 päivän määräaika umpeutui jo viikkoja sitten, mutta Valkoinen talo kiistää tulkinnan ja sanoo, että huhtikuussa voimaan astunut aselepo pysäytti kellon aikarajan laskennassa.
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