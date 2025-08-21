Ulkomaat
21.8.2025 11:20 ・ Päivitetty: 21.8.2025 11:20
Sergei Lavrovilta tyly lausunto
Venäjä ei missään tapauksessa hyväksy eurooppalaisten joukkojen läsnäoloa Ukrainassa osana turvatakuita, sanoo ulkoministeri Sergei Lavrov. Lavrovin mukaan joukot merkitsisivät ulkomaista väliintuloa osassa Ukrainaa.
Lavrov sanoi lehdistötilaisuudessa myös, ettei usko Ukrainan olevan kiinnostunut pyrkimisestä kohti kestävää rauhansopimusta. Ulkoministerin mukaan Ukraina pyrkii ainoastaan hankkimaan turvatakuita, jotka eivät ole yhteensopivia Venäjän vaatimusten kanssa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi aikaisemmin tänään, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen olisi mahdollista, kun turvatakuista on sovittu.
