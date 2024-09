“Seudun asukkaille täysi tyrmäys” – kansanedustaja kyseenalaistaa laskelmat ja vaatii perumaan yöpäivystyksen lakkauttamisen

SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen on jättänyt kirjallisen kysymyksen siitä, onko hallitus valmis peruuttamaan esityksensä sulkea TYKS Salon sairaalan yöpäivystys. Johannes Ijäs Demokraatti

Nikkasen mielestä sulkemispäätös perustuu osin vääriin tietoihin.

Salolainen Nikkanen sanoo tiedotteessaan, että hallituksen lakiluonnos on TYKS Salon sairaalalle ja seudun asukkaille täysi tyrmäys.

Nikkasen näkemys on, että “päivystyksen lopetukseen liittyvät lakiluonnoksen säästölaskelmat ovat epäselviä ja lakiesitys kohtelee TYKS Salon sairaalaa epäoikeudenmukaisesti muihin sairaaloihin verrattuna”.

Suomen hallitus pyrkii sairaalaverkkouudistuksellaan hillitsemään hyvinvointialueiden kustannusten nousua leikkaamalla aluesairaalojen toimintoja. TYKS Salon sairaalan ympärivuorokautinen leikkaussalivalmius on lakkaamassa 1. lokakuuta 2025. Nikkasen mukaan päätös heikentäisi koko Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toimintaedellytyksiä.

– Valitettavasti näyttää siltä, että luvut ja laskelmat päätöksen taustalla vaikuttavat olevan osin virheellisiä. Salon sairaalan päivystyksen lopetukseen liittyvät lakiluonnoksen säästölaskelmat ovat epäselviä ensihoidon kustannuksiin liittyen, Nikkanen väittää tiedotteessaan.

– Päätös tulee vaikuttamaan koko Varsinais-Suomen alueeseen heikentämällä jatkossa koko Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eli Varhan toimintaedellytyksiä, hän jatkaa.

Nikkasen mukaan erikoissairaanhoito näivettyisi pois ja Salon sairaalasta uhkaisi tulla terveyskeskuksen vuodeosasto.

– Lisäksi kirurgian toiminta olisi jatkossa vain päiväkirurgiaa, eli isoja leikkauksia, joissa tarvittaisiin osastopaikkaa yön yli, ei voisi enää tehdä, hän sanoo.

NIKKANEN kommentoi eduskunnassa myös Demokraatille kirjallista kysymystään. Hän kokee, että lausunnoilla, joita pyydettiin alkukesästä Salon kaupungilta ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta. ei ollut käytännössä mitään painoarvoa päätettäessä sairaalaverkosta.

– Koko sairaalaverkkoselvityksen käsittely synnyttää vaikutelman, että päätökset on tehty etukäteen, Nikkanen sanoo.

Nikkasen arvioi, että Salon sairaalan yöpäivystyksen lakkauttaminen voi jopa lisätä kustannuksia.

– Miksi ei anneta alueiden itse päättää? Varsinais-Suomen alueella on kuitenkin sairaanhoitopiirin aikanakin tehty Salon kannalta tosi kivuliaitakin päätöksiä. Se osoittaa sen, että kyllä aluekin pystyy kovia päätöksiä tekemään. Meiltä on kuitenkin lähtenyt tekonivelkirurgia, synnytyksiä, mitä luonnollisesti itse olen vastustanut, mutta sekin on huono peruste, etteikö alueella pystyttäisi tekemään tarvittavia päätöksiä.

Palveluverkkoa on Nikkasen mielestä tosin supistettu melko paniikinomaisestikin, muun muassa toimivia terveysasemia.

– Kyllähän tässä tulee nyt laajalla rintamalla nyt todella kovaa kyytiä salolaisille ja salolaisten hyvinvoinnille ja terveydenhoidolle.

Nikkanen sanoo, että Salon seudulle yöpäivystyksen lakkauttaminen tietää myös turvattomuutta. Matkat hoitoon pitenevät.

– Olemme maantieteellisesti tosi laaja alue ja myös Somero on osa Salon seutua.

Lakkautus tarkoittaa Nikkasen mukaan lisää kuljetuksia, ensihoitoa ja Kela-kyytejä.

– Kyllä tässä on valtavan isosta palvelun heikennyksestä ja turvallisuuskysymyksestä kyse.

– Täältä lähtee paljon myöskin työpaikkoja ja erityisosaamista, Nikkanen huolehtii.

Nikkanen painottaa, että kyse on samalla koko Varsinais-Suomen asiasta.

– Kun Salosta lähtee yöpäivystys ja erikoisosaaminen, kaikki keskittyy sitten sen jälkeen Turkuun. Se koskettaa silloin myöskin muita paikkakuntia kuin Salon seutua ja Someroa. Siellä on sitten vaikkapa naanantalilaiset ja raisiolaiset samassa jonossa, he saavat sinne 60 000 salolaista ja somerolaista.

NIKKANEN kertoo, että Salon sairaalan yöpäivystyksen säilyttämiseksi on tehty myös adressi, joka on kerännyt pikavauhtia jo 10 000 nimeä.

– Adressin on jättänyt Salon sairaalan johto.

Nikkanen sanoo hiljattain todenneensa Salon Seudun Sanomien haastattelussa, että olisi korkea aika salonseutulaisten ja kaikkien varsinaissuomalaisten lähteä vastustamaan yöpäivystyksen lakkauttamista.

– Onneksi sairaalan johto tarttui tähän ja käynnisti adressin. Hyvä niin, että se tulee nimenomaan ammattilaisten toimesta, he tuntevat parhaiten asian.

– Adressia on pyritty levittämään yli puoluerajojen. On ollut ilahduttavaa, että myös meidän paikalliset päättäjät, vaikka ovat hallituspuolueiden edustajiakin, ovat rohjenneet lähteä (mukaan).

Nikkanen muistuttaa, että Salon sairaalan yöpäivystyksen säilyttämisen puolesta on myös nyt jätetty puolueiden piirien puheenjohtajien yhteinen vetoomus.

“Me allekirjoittaneet varsinaissuomalaiset puoluepiirit vetoamme maan hallitukseen, että päätöstä tarkastellaan uudelleen oikeiden lukujen valossa, yöpäivystyksen jatkuminen Salon sairaalassa mahdollistetaan ja näin yksityiskohtaiset ratkaisut jätetään alueella ratkaistavaksi”, puolueiden yhteisessä kannanotossa todetaan.

Kannanotto aiotaan toimittaa sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolle (ps.), pääministeri Petteri Orpolle (kok.) sekä Varsinais-Suomen kansanedustajille.