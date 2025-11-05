Shein avasi Pariisin-myymälänsä, verkkokauppaa uhkaa sulku Ranskassa

Ranskassa pääministeri Sebastien Lecornu määräsi keskiviikkona maan viranomaiset valmistelemaan kiinalaistaustaisen pikamuotijätti Sheinin verkkoalustan sulkemista toistaiseksi. Yhtiö avasi samana päivänä myös fyysisen kaupan Pariisin keskustaan.

Pääministerin kanslian mukaan Sheinin verkkoalustan olisi tarkoitus pysyä suljettuna, kunnes yritys on osoittanut, että alustan sisältö on linjassa Ranskan lainsäädännön kanssa.

Sheinin toiminnasta on leimahtanut viime päivinä Ranskassa kohu, joka liittyy verkkoalustalla myytyihin lapsen kaltaisiin seksinukkeihin.

Pariisin syyttäjänvirasto on aloittanut seksinukeista tutkinnan, jonka kohteena on Sheinin ohella muitakin verkkokauppa-alustoja, muun muassa kiinalainen Temu.

Shein on sanonut tekevänsä asiassa yhteistyötä Ranskan viranomaisten kanssa ja kieltävänsä kaikki seksinuket alustaltaan.

Shein kommentoi keskiviikkona, että se haluaa päästä mahdollisimman pian vuoropuheluun viranomaisten kanssa.

SAMANA PÄIVÄNÄ Shein myös avasi maailman ensimmäisen kivijalkamyymälänsä Pariisissa. Mellakkapoliiseja oli komennettu kaupungin keskustaan ennen kuin myymälä avasi päivällä ovensa pariisilaisessa BHV-tavaratalossa.

Ensimmäiset asiakkaat astuivat Sheinin myymälään poliisien valvovan katseen alla jonotettuaan sitä ennen tunteja tavaratalon ulkopuolella. Uutistoimisto AFP:n mukaan jotkut jonottajista sanoivat saapuneensa paikalle uteliaisuudesta, toiset taas halpojen hintojen vuoksi.

Lähistöllä aktivistit osoittivat mieltä lasten oikeuksien puolesta.

- Suojelkaa lapsia, älkää Sheiniä, yhdessä aktivistien kylteistä luki AFP:n mukaan.

KIINALAISYHTIÖTÄ on arvosteltu sen tehtaiden työoloista ja ultrapikamuotiin nojaavan liiketoimintamallin ympäristövaikutuksista. Sheinin saapumista Ranskaan ovat vastustaneet niin poliitikot, ammattiliitot kuin muotibränditkin.

Shein perustettiin Kiinassa vuonna 2012, mutta yhtiön pääkonttori sijaitsee nykyisin Singaporessa.

Shein avaa lisäksi viisi myymälää muissa Ranskan kaupungeissa, mukaan lukien Dijonissa, Grenoblessa ja Reimsissä.