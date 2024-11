“Siinä on miinusmerkki edessä” – Kaikkoselta huomautus hallitukselle

Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan Suomen yritysveromallia pitäisi kehittää samaan suuntaan kuin Virossa, jossa yritykseen kasvuinvestointeja varten jätettävää voittoa verotetaan keveämmin kuin yrityksestä ulos otettavaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tämä kannustaisi investointeihin ja pitkäjänteiseen työhön tuottavuuden ja tuotekehityksen vauhdittamiseksi, Kaikkonen sanoi keskustan puoluevaltuustossa Oulussa.

Esitys sisältyy keskustan vaihtoehtobudjettiin, joka esitellään tiistaina.

Lisäksi keskusta aikoo esittää eläkeiän saavuttaneille veroporkkanaa, jolla kannustettaisiin halukkaita jäämään työelämään hieman pidemmäksi aikaa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) hallituksen kasvutoimia Kaikkonen ei pitänyt riittävinä. Hallituksen tavoite saada 100 000 työllistä lisää on keskustankin mielestä kannatettava, mutta maali näyttää vain loittonevan, Kaikkonen totesi.

– 100 000 oli tavoite, ja päivän luku on noin 50 000. Mutta siinä on miinusmerkki edessä, Kaikkonen heitti.

Pääministerin lupaus, että uusia kasvutoimia voitaisiin linjata ensi huhtikuussa, on Kaikkosen mukaan riittämätön. Toimet pitäisi saada voimaan jo ensi vuonna, sen sijaan että odotellaan vuotta 2026.

HALLITUKSEN työmarkkinauudistukset eivät sitä vastoin ole perusteltuja eivätkä oikeudenmukaisia, katsoo Kaikkonen. Esimerkiksi ensimmäiselle sairauslomapäivälle kaavailtu palkattomuus kertoo Kaikkosen mukaan siitä, että hallitus on irronnut tavallisten suomalaisten arkitodellisuudesta.

- Minun on mahdoton hyväksyä kokoomuksen ja perussuomalaisten linjausta siitä, että sairaat ihmiset pakotetaan töihin uhkaamalla heitä ensimmäisen sairauspäivän palkan menetyksellä, Kaikkonen tuomitsi.

Hänen mukaansa olisi syytä muuttaa järjestelmää niin, että Kela alkaisi korvata työntekijän sairastamisesta aiheutuvia kuluja jo muutaman sairauspäivän jälkeen. Nykyinen raja on kymmenen päivää.

Kaikkonen moitti myös hallituksen aikeita leikata hoito- ja hoivatyön kotitalousvähennystä vuodenvaihteessa. Seuraus on raju veronkorotus sairaille ja vanhuksille, jotka ostavat tarvitsemaansa apua kotiin.

- On vaikea keksiä haitallisempaa veronkiristystä tässä tilanteessa. Yhdellä iskulla vahingoitetaan yrittäjiä, työntekijöitä, sairaita ja vanhuksia, sekä aiheutetaan lisäkuormaa julkisiin palveluihin, Kaikkonen tuomitsi.

KAIKKONEN patisti puheessaan myös puolueväkeä hankkimaan keskustalle ehdokkaita ensi kevään alue- ja kuntavaaleihin.

- Ja hyvät ystävät, jos onnistumme ehdokashankinnassa, meillä on mahdollisuus pärjätä vaaleissa ja yllättää kaikki. Ihmisten suhtautuminen keskustaan on muuttunut, ja se on muuttunut entistä paremmaksi, Kaikkonen kannusti.

Hän vakuutti, että keskustan vaihtoehto nykymenolle kiinnostaa ja että vaikutus alkaa näkyä myös kannatusmittauksissa.

- Nyt töitä hyvät ystävät, painetaan ensin rinnalle ja sitten ohi! Persujen selkä näkyy jo!

Ensimmäisissä aluevaaleissa vuonna 2022 keskusta keräsi 19,2 prosentin kannatuksen. Kannatus nousi, kun Helsingissä kirjoilla olevat äänestäjät eivät osallistuneet aluevaaleihin.

Uusimmissa valtakunnallisissa puoluekannatusmittauksissa keskustan kannatus on noussut alimmista noteerauksista. Helsingin Sanomien mittauksessa tämän viikon tiistaina keskustalle saatiin 12,2 prosentin kannatus, Ylen marraskuun alussa tekemä mittaus kertoi 13,1 prosentin tuesta.

Juttua korjattu kello 22.17: Valtakunnalliset puoluekannatusmittaukset eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2022 aluevaalien tuloksen kanssa, koska aluevaaleja ei järjestetty Helsingissä. Korjaus jutun lopussa.