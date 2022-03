Siivoojien ja kiinteistönhoitajien lakko peruuntui – PAM hyväksyi sovintoehdotuksen

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus on hyväksynyt valtakunnansovittelijan sunnuntaina antaman sovintoehdotuksen ja kiinteistöpalvelualalle on saatu uusi työehtosopimus, liitto tiedottaa. PAMIN kiinteistöpalvelualalle ilmoittamat lakot sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto on peruttu.