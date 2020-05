Sikke Sumari: Perhe on paras – ruokapöydässä

Me suomalaiset ihailemme, ja ehkä vähän myös kadehdimme italialaisia, koska heille perheen ja suvun syöminen yhdessä on itsestäänselvyys. Katselemme kaihoten, kun pitkän ruokapöydän ääressä istuu iso perhe vauvasta vaariin. Kaikkein vanhimmilla on kunniapaikat pöydän päässä – ja jos ei syönti heiltä enää omatoimisesti suju, niin nuoremmat syöttävät. Siinä se lusikka autetaan nonnan suuhun missä bambinonkin.