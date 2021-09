Sinäkin saat olla auttaja ja pelastaja kysymällä, mitä kuuluu?

Älä vain kysy, kuuntele ja kuule. Me aikuiset elämme omassa kuplassamme ja on muotia keskittyä omaan hyvinvointiin. Unohdammeko kuplassamme sen, millaisessa maailmassa tämän päivän nuoret elävät. Joanna Silver Opettaja, Seinäjoki

Perjantaina 17.9.2021 julkaistiin uuden kouluterveyskyselyn tulokset. Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa seurantatietoa valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Tärkeää seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaamisesta. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Tulokset ovat osaltaan surullista luettavaa. Ahdistuneisuutta, sosiaalinen eristäytyminen on tuonut yksinäisyyttä ja palvelut eivät riitä. Nuorten taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt.

Uusi laajennettu oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuuslaissa vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta. Pidän tärkeänä ajatusta, mikä meidän oppilaitoksessamme on. Meillä ohjaavat kaikki! Jokaisella työntekijällä on oma, ainutlaatuinen roolinsa opintojen ohjauksessa. Toivon, että uudistunut laki tuo joitain vastauksia vallitsevaan tilanteeseen.

Myös suomalaiset artistit ovat heränneet nuorten tilanteeseen. Yli 70 suomalaista artistia on mukana Pidä huolta -kampanjassa, joka on Toivo Kärki ry:n ja MIELI ry:n yhteinen hyväntekeväisyyshaaste. Kampanjan avulla kerätään rahaa nuorten auttamiseen ja tukemiseen. Kampanjan lahjoitukset menevät lyhentämättöminä Sekaisin-chattiin, joka on nuorten auttamiseen ja tukemiseen tarkoitettu linja. Chattiin tuli pelkästään viime vuonna 170 000 yhteydenottoa. Luit oikein! Vain joka viidenteen pystyttiin vastaamaan.

Suomessa on valtavan hyviä palveluja eri-ikäisille lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. On lakisääteisiä palveluita ja paljon muita vapaaehtoisia palveluita. Kouluissa ja oppilaitoksissa ovat omat oppilashuoltojärjestelmät sekä muut tukitoimet. Kunnissa on hienoja hankkeita, jotka ovat tärkeitä nuorten palveluja. Jostain syystä palvelut eivät aina riitä ja löydä kaikkia apua tarvitsevia. On tärkeää, että erilaisia palveluja kehitetään ja tuetaan jatkossakin, että jokainen voisi löytää itselleen sopivan tukimallin.

Sinäkin saatat olla auttaja ja pelastaja kysymällä, mitä kuuluu?

Kirjoittaja on opettaja ja kuntapäättäjä Seinäjoelta.