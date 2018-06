Sipilä ja Orpo mittauttavat onnistumistaan – keskusta koolla Sotkamossa, kokoomus Turussa

Päähallituspuolueet keskusta ja kokoomus valmistautuvat viikonlopun puoluekokouksiinsa orastavissa kriisitunnelmissa. Sotkamoon ja Turkuun matkustaa kenttäväkeä, joka voi olla tyytyväinen kansainvälisen taloustilanteen myötä parantuneisiin talous- ja työllisyyslukuihin. Samalla hallituksen itse itselleen asettamat tavoitteet tuntuvat maakunta ja sote-uudistuksen osalta vajoavan yhä syvemmälle omaan mahdottomuuteensa.

Keskustan konkarikansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila luonnehtii tunnelmaa alavireiseksi.

– Kannatus laahaa ja sen suunta on ihan väärä. Näin ei voida jatkaa. On löydettävä uusi vaihde, jolla selviämme tästä alavireydestä ulos, Anttila sanoo.

– On kohtuuton tilanne, että julkinen talous ja työllisyys on saatu hyvään asentoon ja kaikki saavutuksemme hukkuvat soteen, hän jatkaa.

Anttilan mukaan hallituksen politiikka on ollut paitsi markkinaliberalistista myös aika voimakkaasti toimintoja keskittävää.

– Sen takia tieto siitä, että meidän äänestäjistämme moni on katsomossa, on paikkansapitävä.

Keskittämisvaaraa Anttila näkee myös maakuntauudistuksessa. Maakuntahallinnosta on hänen mukaansa tehty ihan turhaan keskustan tärkein tavoite.

– Se on varsinkin maaseutukuntien päättäjille melkoinen vallan menetys. Tässä on paljon sellaisia elementtejä, joita keskustalaiset eivät koe omakseen.

Orpon asema kokoomuksen johdossa vahva

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra ei usko, että kokoomuksen Turun puoluekokouksessa olisi luvassa järisyttävää draamaa tai mullistavia ulostuloja.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä käsittelee perustuslakivaliokunnan viime viikolla antamaa sote-lausuntoa tänään torstaina eduskunnassa. Seuraava arvioinnin paikka puolueella on, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta antaa asiasta mietintönsä.

Kopra näkee Petteri Orpon aseman tällä hetkellä puolueen johdossa kiistattomana. Se ei ole Kopran mukaan myöskään sidottu siihen, miten sote- ja maakuntauudistuksessa lopulta käy.

– Eihän se Petterin keksintö ole. Hänhän on hypännyt liikkuvaan junaan ja osaltaan vie asiaa eteenpäin, Kopra sanoo.

Orpokin on kuitenkin myöntänyt, että aivan entiseen malliin kokoomuksella ei ole mennyt.

– Muutama kuukausi sitten, kun olimme vielä parhaassa vedossa totesin, että mitä vaan voi sattua. Ja nyt on sitten sattunut, Orpo lausahti Ilta-Sanomille.

Kopra kertoo hänkin muistavansa tilanteen, jossa Orpo oli sanansa sanonut.

– Aina sitä politiikassa tuppaa käymään, että jonkun sauna palaa. Sen palaminen kiertää. Nyt on sitten tapahtunut kaikenlaista. Sanoisin, että kokoomuksella on hyvä veto ja draivi, mutta hässäköiden, joita Hjallis (Harkimo), Susanna (Koski) ja Elina (Lepomäki) ovat saaneet aikaan, että hoitamiseen menee hitosti aikaa ja huomio on pois varsinaisesta politiikkatyöstä, Kopra sanoo.

Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares huomauttaa, että kokoomuksessa tapahtuva lohkeilu on peräisin puolueen markkinaliberaalista siivestä. Eikä kerta ole ensimmäinen.

– Irtiottoja tulee varsin usein ja aika usein samalta suunnalta. Markkinaliberaalien, joilla on selkeä oma linja ja vaihtoehto, on vaikeampi mukautua politiikan pakollisiin kompromisseihin erityisesti, kun näitä asioita on jauhettu vuosikaupalla.

Yhteisestä linjasta lipeäminen on Vareksen mukaan kokoomuksessa jonkin verran tyypillisempää kuin vasemmistopuolueissa tai keskustassa. Puoluekuri on perinteisesti heikompi.

– Sitä on pidetty itseisarvona, että kokoomus on itsenäisesti ajattelevien puolue. Muut puolueet toimivat massana tai ovat luokkapuolueita. Sen takia yksittäisiä, linjasta poikkeavia ulostuloja on kokoomuksessa helpompi tehdä.

Markkinaliberaalit kapinalliset eivät ole tyytymättömiä pelkästään soten valinnanvapausmallin kohtaamiin vaikeuksiin. Vareksen mukaan kyse on yleisesti talouspolitiikan suunnasta, jonka suhteen hallituksessa on arvostelijoiden mukaan tehty liikaa kompromisseja.

Sotkamosta haetaan uutta alkua

Sirkka-Liisa Anttilan on vaikea hahmottaa mitä kokoomus tällä hetkellä soten suhteen tavoittelee.

– Ben Zyskowicz sanoo, että valinnanvapauslailla ei ole kiirettä, Orpon viesti on toinen. En tiedä mikä se kokoomuksen kanta on. Orpolle Turun puoluekokous on erittäin hankala paikka, koska suurten kaupunkien kokoomuslaiset vastustavat ankarasti maakuntahallintoa.

Anttilan mukaan sote- ja maakuntauudistus olisi alun perin pitänyt valmistella parlamentaarisesti. Aiemmista perutuslakivaliokunnan huomauttamista virheistä olisi myös syytä ollut ottaa oppia.

– Suurin virhe on ollut se, että hallituksen tavoitteita ei ole alun perinkään rakennettu niin, että ne olisivat perustuslain mukaisia. Sen takia perustuslakiasiantuntijat pitää sitoa tiiviimmin valmisteluun silloin, kun valmistelua ei ole tehty parlamentaarisesti. Ei pidä tavoitella asioita, jotka ovat perustuslain vastaisia.

Keskustan Sotkamon puoluekokouksen tärkeimpänä tavoitteena Anttila pitää uuden vaihteen löytymistä, jolla puolueen kannatusluvut saadaan nousuun.

– Se on se ykkösasia. Keskustanuoret kysyi pääministeriltä työlistaa. Yhdyn pitkälti heidän näkemykseensä työlistan tarpeesta.

Sekä keskusta että kokoomus käsittelevät puoluekokouksissaan uutta periaateohjelmaa. Molemmat äänestävät myös puolueen varapuheenjohtajistosta. Keskustassa vaihtuu sen lisäksi puoluesihteeri, kun Jouni Ovaska jää pois.

Kokoomus ottaa Turussa kantaa muun muassa turvallisuuspolitiikkaan ja sosiaaliturvan uudistamiseen. Periaateohjelmassa kokoomus korostaa ihmiseen luottamista sekä entistä voimakkaampaa ympäristö- ja luonnonsuojelunäkökulmaa.

Sote-uudistukselle ei Turussa ole varattu varsinaista asiakohtaa, mutta se noussee esiin puoluekokousaloitteita käsiteltäessä. Perjantaina on myös erillinen sote-tilaisuus, jossa on paikalla oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.). Myös sote- ja maakuntauudistuksen kaatumista toivova Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on kertonut Twitterissä aikovansa käyttää tilaisuudessa puheenvuoron.

Anttila haluaisi keskittämisen ja markkinaliberalismin kipupisteet keskusteluun keskustan Sotkamon kokoontumisessa.

– Toivon mukaan nämä asiat ovat esillä Sotkamossa. Emme hyödy mitään siitä, jos vain kiittelemme toisiamme.

Simo Alastalo, Johannes Ijäs

