Sipilä: Valinnanvapauspilotointia ei ole keskeytetty – ”Rahaa liikkuu vasta sitten, kun lait ovat voimassa”

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ylijohtaja Kirsi Varhila toteaa ministeriön tänään torstaina julkaisemalla youtube-videolla, että sote-uudistuksen valinnanvapauspilotin eli -kokeilujen hakijoille on ilmoitettu, että pilotoinnin valmistelu on pysäytetty, tai ”seisautettu”, perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta.

Perustuslakivaliokunnan mielestä hallitus on mennyt asioiden edelle, kun se on tehnyt pilotoinnista ja rahojen jakamisesta päätöksiä, vaikka lakipaketti on yhä eduskunnan käsittelyssä. Asiasta on kanneltu myös oikeuskanslerille, joka selvittää asiaa, Yle kertoi maanantaina. Valiokunta totesi jo hallituksen ensimmäisessä valinnanvapausesityksessä tämän perustuslainvastaiseksi ja vaati muutoksia.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) on korostettu, että toukokuussa ei ole vielä tehty päätöksiä, vaan ainoastaan sote-uudistuksesta vastaavan ”reformiministerityöryhmän hyväksymä STM:n linjaus”. Ministeriön mukaan pilotoinnin toimeenpanemisen alkaminen on ehdollistettu sille, että valinnanvapauslainsäädäntö hyväksytään eduskunnassa. Ministeriö korostaak, että rahaa pilotoijille ei ole vielä liikkunut.

Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin todennut 15.5.2018 tiedotteessaan, että sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt myöntää kymmenelle valinnanvapauspilotille 100 miljoonan euron rahoituksen. Ministeriö on siis reformiministeriryhmän hyväksymänä ensin käynnistänyt haun pilotointia varten sekä tehnyt konkreettisia valintoja ja päättänyt pilotointiin osallistujat. PeV sekä useat perustuslakiprofessorit ovatkin katsoneet, että pilotoinnin toimeenpano on jo alkanut, vaikkei lainsäädäntöä ole vielä hyväksytty.

Perustuslakiasiantuntija Juha Lavapuro ja Tuomas Ojanen molemmat totesivat Demokraatille, että hallitus on aloittanut pilotoinnin toimeenpanon selvästi ennen kuin laki oli astunut voimaan.

– Ovat tässä puurot ja vellit menneet siinä mielessä sekaisin, että prosessi on ollut niin nopeaa. Varaslähtöjä on otettu, lain valmistelu, eduskuntakäsittely ja toimeenpano ovat menneet sekaisin. Kyllä se on ongelmallista, Ojanen sanoi.

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen professori, valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen katsoi, että tilanne voi ääritapauksessa johtaa asian tutkintaan ministerivastuuasiana, joka voi johtaa ministerisyytteen käsittelyyn valtakunnanoikeudessa.

Sipilä: ”Ei tietenkään lähdetä pilotoimaan ennen kuin laki on voimassa”

Demokraatti kysyi asiasta tänään ennen eduskunnan kyselytuntia niin pääministeri Juha Sipilältä (kesk.) kuin valtiovarainministeri Petteri Orpolta (kok.).

Miksi pilotointi on keskeytetty, pääministeri Juha Sipilä?

– Ei mitään ole keskeytetty.

Se jatkuu normaalisti?

– Ei vaan piloteistahan ollaan päätetty lisätalousarviossa ja niiden ehtona on se, että lait ovat voimassa. Silloin lähtevät pilotit käyntiin. Mitään ei ole keskeytetty.

Mihin lakeihin ne perustuvat, asiantuntijat katsovat, että tavallaan toimeenpanoon on jo ryhdytty?

– Ei ole ryhdytty ja rahaa liikkuu vasta sitten, kun lait ovat voimassa. Se perustuu perustuslakivaliokunnan vaatimukseen vaiheistuksen lisäämiseksi ja vaiheistusta lisätään pilotoimalla, mutta ei tietenkään lähdetä pilotoimaan ennen kuin laki on voimassa, Sipilä totesi.

Orpo: ”Varmaan se on siis keskeytetty, koska korjauksia pitää tehdä”

Myös Petteri Orpo muotoilee alkuun, ettei tunnista keskeyttämistä.

– Koska ensinnäkään yhtään rahaa ei ole maksettu ulos eikä makseta ennen kuin lait on vahvistettu. Se on valtiovarainministerin tehtävä pitää huolta niistä euroista.

Hän vastaa samansuuntaisesti kuin Sipilä myös huomautkseen siitä, että perustuslakiprofessorit ovatkin katsoneet, että pilotoinnin toimeenpano on jo alkanut, vaikkei lainsäädäntöä ole vielä hyväksytty.

– Yhtään euroa ei makseta ulos. Sitä mitä tulee varsinaiseen pilotointiin ja niiden sisältöihin, sitä tietysti pitää kysyä vastuuministereiltä. Nyt minusta on selvää se, kun perustuslakivaliokunta on niihin pilotteihin ja niiden sisältöihin kiinnittänyt huomiota, että sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) pitää tehdä silloin sen edellyttämiä korjauksia. Eli varmaan se on siis keskeytetty, koska korjauksia pitää tehdä ja minun mielestäni siinä ei ole dramatiikkaa.

Edelleen, kun Orpolle sanoo, että perustuslakiasiantuntijat ovat olleet eri linjoilla, hän toteaa, lukeneensa tarkkaan perustuslakivaliokunnan lausunnon.

– Siinä kiinnitetään huomiota siihen, että on puutteita ja pohditaan, onko menty liian pitkälle. Minusta STM:ssä pitää lukea se tarkkaan ja tarkentaa pilottilainsäädäntöä.