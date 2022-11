Sisäministeri Helsingin Sanomissa: Laittomien aseiden ja räjähteiden hallussapidon rangaistuksia harkitaan kiristettäviksi

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että rangaistuksia laittomien aseiden ja räjähteiden hallussapidosta harkitaan kiristettäviksi. Mikkonen katsoo, että rangaistuksissa on kiristämisen varaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Olemme päättäneet yhdessä oikeusministeriön kanssa aloittaa selvityksen rangaistusten koventamisesta, Mikkonen sanoo lehdelle.

RANGAISTUSTEN kiristämistarve liittyy Suomessa viime aikoina esiin nousseeseen katujengien väkivaltaan. Mikkonen sanoo, että Suomessa on varaa kiristää rangaistuksia.

- Ruotsiin verrattuna rangaistuksemme ovat kevyempiä. Aseet ja räjähteet ovat osa tätä ongelmavyyhtiä, joten niiden rangaistuksia on nyt syytä tarkkailla.

Mikkonen sanoo myös, että poliisin määrärahoja tulisi nostaa seuraavalla hallituskaudella. Hallituksen tekemän sisäisen turvallisuuden selvityksen mukaan vuonna 2030 Suomessa tarvitaan poliiseja 8 200.

- Se vaatii tietysti resursseja. Vaikka taloustilanne on vaikea, ihmisten arjen turvaaminen on niin tärkeää, että jatkossakin täytyy huolehtia, että poliisien määrä on riittävä.

Nykyinen hallitus on nostanut poliisien määrän 7 500:aan.