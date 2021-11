Sisäministeri Krista Mikkonen: ”Tilanne on vaarassa riistäytyä käsistä”

Uudeksi sisäministeriksi Maria Ohisalon (vihr.) tilalle tänään noussut entinen ympäristöministeri, kansanedustaja Krista Mikkonen (vihr.) sanoo tiedotustilaisuudessa perjantaina, että Valko-Venäjän toiminta Puolan ja muiden EU-maiden rajoillalla on erittäin tuomittavaa. Rane Aunimo Demokraatti

– Tällainen hybridivaikuttaminen on laitonta toimintaa, jossa uhreina ovat vaikuttamisen välineinä käytetyt ihmiset. Tilanne on vaarassa riistäytyä käsistä, kun ihmisiä on joutunut aseistettujen joukkojen väliin, Mikkonen sanoo.

Tärkeintä tällä hetkellä tuoreen sisäministerin mukaan on estää humanitaarisen kriisin kärjistyminen raja-alueilla.

– Valko-Venäjän toimet on suunnattu EU:ta vastaan ja aiheuttamaan epävakautta EU:n sisällä. Siksi EU:n yhteiset toimet ovat avainasemassa, kun kyse on muuttoliikkeestä, yhdennetyn rajaturvallisuuden ylläpidosta, ihmissalakuljetuksen torjunnasta ja hybridivaikuttamisesta. EU:n tulee huolehtia omien arvojensa ja periaatteidensa noudattamisesta ratkaisua etsiessään.

Ministerin mielestä liian moni EU-maa on halunnut vetää omaa kansallista linjaa enemmän tai vähemmän kansainvälisiä velvoitteita väistäen. Mikkosen mukaan EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistus parantaisi EU:n kriisinsietokykyä vähemmän haavoittuvaksi tämänkaltaisen hybridivaikuttamisen edessä.

Mikkonen näkee, että Suomi on ottanut oppia varautumisessa vuoden 2015-16 tilanteista mutta myös muiden maiden kokemuksista laajamittaisesta maahantulosta.

– Viranomaiset myös harjoittelevat säännöllisesti näitä tilanteita varten.

Mikkosen paikalle uudeksi ympäristöministeriksi nousee kansanedustaja Emma Kari (vihr.). Ohisalo jää tänään perhevapaalle.

– Yhä laajemmin ymmärretään, ettemme voi jatkaa näin. Kerrytämme ennennäkemätöntä ympäristö- ja luontovelkaa, Kari sanoi tiedotustilaisuudessa.