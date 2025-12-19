Kotimaa
19.12.2025 10:09 ・ Päivitetty: 19.12.2025 10:17
Sisäministeriö heräsi: dekoaseiden säilytyspykäliä aletaan muuttaa
Sisäministeriö haluaa muuttaa nykyisen aselain säilytyspykäliä muun muassa deaktivoitujen aseiden osalta. Pitkään odotettu muutosehdotus asiasta lähtee nyt lausuntokierrokselle.
Nykyisen, uusimmat EU-direktiivit täyttävän aselain mukaan deaktivoituja eli toimintakunnottomaksi tehtyjä aseita on pitänyt säilyttää samalla tavalla kuin toimiviakin.
Tämä on tuottanut käytännön ongelmia esimerkiksi museoille ja yksityishenkilöille, joilla on hallussaan puolustusvoimilta vuosikymmenien aikana ostettuja historiallisia konetuliaseita tai tykkejä.
Vaikka esineet olisi hitsattu umpiraudaksi, poliisi olisi voinut tulkita ne erityisen vaarallisiksi ampuma-aseiksi, jotka ovat kesästä 2024 alkaen tarvinneet ympärilleen turvakaapin tai muuten hyväksytyt murtovarmat säilytyspaikat.
Keräilijät ja museoyhteisöt valittivat asiasta julkisuudessa moneen kertaan jo viime vuonna, ja ministeriö lupasi tarkistuttaa lakia vuoden 2025 aikana.
NYT MINISTERIÖ kertoo lähettäneensä lausuntokierrokselle lakiluonnoksen, jossa säilytyspykäliä täsmennettäisiin.
Muutosehdotuksen mukaan dekoaseita voisi vastedes säilyttää normaaleissa lukituissa tiloissa, kuten asunnoissa, näyttely- ja myymälätiloissa, ilman turvakaappipakkoa.
Paikallinen poliisilaitos voisi antaa harkintansa mukaan luvan esimerkiksi viime sotien aikaisten, toimintakunnottomien tykkien säilyttämiseen omalla tontilla. Myös tykkien deaktivointimahdollisuus kirjataan lakiin.
Muutosluonnoksessa on tarkoitus selkeyttää myös nykyisiä patruunoiden säilytysmääräyksiä.
Lausuntokierrokselle on varattu aikaa tammikuun loppuun asti. Ministeriö haluaisi saada lakimuutokset voimaan jo ensi kesänä.
