Sisäministeriön sabotaasiepäilyt eivät saa vastakaikua – Supo: Ei viitteitä valtiollisesta toimijasta haitanteon taustalla

- Meidän arviomme on pysynyt täysin samana kuin syyskuussa, eli valtiollisesta toimijasta ei ole ollut näissä Suomen tapauksissa viitteitä, supon viestinnästä kirjoitetaan.

Supo asettuu asiassa julkisesti eri kannalle kuin sisäministeriö. Maanantaina järjestetyssä ministeriön tilaisuudessa liikenne-, viestintä- ja sisäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoi, että valtionjohdossa epäillään Venäjän liittyvän Suomessa viime vuosina tapahtuneisiin epäiltyihin sabotaasitapauksiin. Asiasta uutisoi muun muassa Ilta-Sanomat.

Ranteen mukaan ei ole selviä todisteita Venäjän yhteydestä esimerkiksi Suomessa tapahtuneisiin vesihuollon murtoihin, mutta aihetodisteet viittaavat Venäjään.

- Tutkinnat ovat kesken monilta osin, mutta kun nojaa tietonsa siihen, mitä sotilas- ja siviilitiedustelutietoa on, on selkeää, että viitteitä on, Ranne sanoi IS:n mukaan.