Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

24.10.2025 15:03 ・ Päivitetty: 24.10.2025 15:15

SKAL vetoaa viranomaisiin: Teboilin tilanne ei saa häiritä polttoainejakelua

iStock

Raskaan liikenteen polttoainejakelu on turvattava koko maassa, sanoo kuljetusalan yrityksiä edustava Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL tiedotteessaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

STT:n tietojen mukaan Neste on keskeyttänyt polttoaineiden toimittamisen Teboilille. Teboilin jakeluverkosto on SKALin mukaan Suomen kolmanneksi laajin ja raskaassa kalustossa toiseksi laajin.

Etujärjestön mukaan polttoaineen jakeluverkosto on harventunut Suomessa viime vuosina, ja esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomeen on syntymässä alueita, joissa matkat seuraavalle tankkausasemalle ovat huomattavat.

Jos tilanne näyttää johtavan raskaan liikenteen polttoainejakelun vakavaan häiriintymiseen, tulee tilanteeseen puuttua nopeasti, etujärjestö sanoo.

-  Mahdollisesti syntyvä tilanne tulee pyrkiä hoitamaan ensisijaisesti markkinaehtoisesti ja siten, että polttoaineyhtiöt pystyvät halutessaan laajentamaan verkostoaan näille alueille nopeasti. Nopea toiminta on tärkeää, jotta raskaan liikenteen polttoainejakelu harvaan asutulla alueellakin säilyy kaupallisesti tuotettuna, sanoo SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala tiedotteessa.

Kujalan mukaan Teboililla on jakelupisteitä sellaisilla katvealueilla, joille muiden palvelut eivät tällä hetkellä yllä.

ETUJÄRJESTÖN mielestä viranomaisten pitää tarkastella polttoainejakeluverkoston toimivuutta ja tunnistaa harvaan asuttujen alueiden kriittiset raskaan kaluston polttoainejakelupisteet sekä varmistaa polttoaineen saanti.

Lisää aiheesta

Teboil vaikenee tilanteestaan, yrittäjillä ristiriitaista tietoa

Järjestö huomauttaa, että viranomaisten mahdolliset toimet eivät saa vääristää kilpailua muiden polttoaineyhtiöiden kanssa. Mikäli jokin alue Suomessa uhkaisi jäädä ilman polttoainejakelua, tulisi viranomaisen kuitenkin viime kädessä varmistaa polttoaineen saatavuus, SKAL katsoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Talous

24.10.2025 15:15

Teboil vaikenee tilanteestaan, yrittäjillä ristiriitaista tietoa

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
24.10.2025
Arvio: Kun suomalaiset tappoivat toisiaan – uutuuskirja paljastaa, kuinka hitsauduimme yhteen ennen kahta uutta sotaa
Lue lisää

Petri Jääskeläinen

Kotimaa
23.10.2025
Avustiko valtioneuvosto vahingossa Muslimiveljeskuntaan kytkeytyvää yhdistystä?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU