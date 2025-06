Yhdysvaltalaismuusikko Sly Stone on kuollut. Funk-legenda oli kuollessaan 82-vuotias. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sly and the Family Stone -yhtyeen nokkamies kuoli lastensa ja läheistensä ympäröimänä, hänen perheensä kertoi. Hänellä oli ennen kuolemaansa ollut terveysvaivoja, muun muassa krooninen keuhkosairaus.

- Vaikka suremme hänen poissaoloaan, lohduttaudumme sillä tiedolla, että hänen ainutlaatuinen musiikillinen perintönsä tulee jatkossakin koskettamaan ja inspiroimaan tulevia sukupolvia, Stonen perhe sanoi lausunnossaan.

Eläväisen lavaenergiansa ja ennakkoluuloja tuomitsevien sanoitustensa myötä Stonesta tuli supertähti.

Hän julkaisi merkittäviä levyjä, jotka ylittivät genrerajoja, ja lumosi yleisöä muun muassa Woodstockissa. Hänen musiikkinsa loi pohjan useille artisteille, kuten Princelle ja Red Hot Chili Peppersille.

Sly and the Family Stone tunnetaan muun muassa hiteistään Dance to the Music, Everyday People ja If You Want Me To Stay.

STONE vetäytyi kuitenkin pitkälti valokeilasta 1970-luvun alussa, mutta palasi myöhemmin silloin tällöin lavoille.

Stonen, oikealta nimeltään Sylvester Stewart, uraa leimasivat päihderiippuvuudet, jotka osaltaan johtivat myös hänen yhtyeensä hajoamiseen.

Vuoden 2023 muistelmissaan Stone myönsi olleensa kokaiinin ja PCP:n eli fensyklidiinin pauloissa, mutta päässeensä lopulta kuiville vuonna 2019.

Aiemmin tänä vuonna julkaistiin Sly and the Family Stonesta kertova dokumentti Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius).