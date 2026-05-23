Sofia Virta: Aion voittaa Petteri Orpon tämän kotikentällä

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo tavoittelevansa henkilökohtaisesti ensi keväänä pääministeri Petteri Orpon (kok.) voittamista. Siihen on viime kuntavaalien äänimäärän perusteella mahdollisuus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tämä nainen tässä aikoo olla ehdolla Varsinais-Suomessa ensi kevään vaaleissa ja varmistaa yhdessä vihreiden joukkojen kanssa, että meitä on sen jälkeen täällä kaksi kansanedustajaa. Ja tiedättekö mitä? Tämä nainen tässä aikoo ensi kevään vaaleissa voittaa pääministeri Orpon yhtä kirkkaasti kuin viime keväänä.

Turkulainen Virta sai viime vuoden kuntavaaleissa enemmän ääniä kuin niin ikään turkulainen Orpo.

Virta linjasi tavoitteensa avauspuheessaan vihreiden puoluekokouksessa, joka alkoi Turussa lauantaina.

PUOLUEJOHTAJA sanoi havainneensa, että liian moni vanha valtapuolue pelkää lopulta enemmän oman asemansa, kannatuksensa ja vallan menettämistä kuin sitä, mitä Suomelle tapahtuu, jos mitään ei uskalleta muuttaa.

Virran mielestä maan suurimpiin kuuluvat haasteet kuten ekokriisi, oppimistulosten ja lukutaidon heikkeneminen, väestön ikääntyminen tai talouden tuottavuuden laahaaminen eivät olisi mahdottomia ratkaista.

Virran mukaan Suomessa rohkeat uudistukset kuolevat siksi, että ne ovat epämukavia niille tahoille, jotka hyötyvät nykytilasta. Virta sanoo, että asiantuntijat tietävät, mitä pitäisi tehdä, ja kansalaiset haluavat muutosta.

- Mutta liian usein politiikka jää paikalleen, koska puolueet miettivät ensin, mitä omalle kannatukselle käy.

Hänestä nykyhallitus on surullisen täydellinen esimerkki pelon lamaannuttamasta politiikasta.

PUOLUEKOKOUS joutuu puimaan aloitetta, jossa vaaditaan puoluetta irtautumaan parlamentaarisesti sovitusta velkajarrusopimuksesta.

Virta sanoi STT:n haastattelussa pari viikkoa sitten, että ei usko, että aloite menee sellaisenaan läpi. Hän uskoi, että puolueväki on eduskuntaryhmän ja puolueen puheenjohtajiston takana.

Aloitetta on perusteltu muun muassa sillä, että kansallinen velkajarru on EU:n finanssipoliittista kehikkoa tiukempi. Sen katsotaan tuovan lisäsääntelyä sekä normaalin demokraattisen prosessin ulkopuolista neuvottelua ilman selvää lisähyötyä.

Aloite käsitellään sunnuntaina eli puoluekokouksen toisena päivänä.

Vihreät hyväksyy kokouksessaan uuden puolueohjelman, mutta henkilövalint0ja ei tehdä.