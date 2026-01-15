Sofia Virta kiittää Meristä keskustelun avaamisesta – ”Aivan helvet*n turhauttavaa”

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kiittelee kansanedustaja Ville Meristä (sd.) eduskunnassa tapahtuvan häirinnän esiin nostamisesta. Demokraatti Demokraatti

Merinen kertoi aiheesta alun perin Ylen Vallan algoritmi -sarjassa mutta on sittemmin kommentoinut asiaa sosiaalisen median kanavissaan. Demokraatti ei ole saanut Meriseltä haastattelua.

– Aivan helvet*n turhauttavaa, etteivät edelleenkään edes eduskunnassa kaikki aikuiset miehet osaa olla lääppimättä, ahdistelematta, vonkaamatta seksiä tai häiritsemättä naistyöntekijöitä, Sofia Virta toteaa kohusta Facebook-päivityksessään.

Virran mukaan eduskunnan pitäisi näyttää esimerkkiä muulle yhteiskunnalle. Jokaisen pitäisi saada olla vailla pelkoa epäasiallisesta kohtelusta, seksuaalisesta häirinnästä tai valta-aseman väärinkäytöstä.

– Oon surullisena lukenut uutisia siitä, millaisia tapauksia eduskunnasta on noussut esiin. Ja oon tosi pahoillani jokaisen häirinnän kohteeksi joutuneen puolesta. On myös oksettavaa lukea, millaista kommentointia esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvia kohtaan on esitetty – tai miten asiattomasti osaa henkilöstöstä on kansanedustajien toimesta kohdeltu, sukupuolesta riippumatta, Virta kirjoittaa.

JOKAISEEN häirintätapaukseen on hänen mukaansa puututtava tiukasti.

– On raivattava tilaa sille, että häirinnän kohteeksi joutuneilla on realistinen mahdollisuus kertoa tapahtuneesta ilman pelkoa hiljentämisestä, häpäisemisestä tai naurunalaiseksi joutumisesta – tai työpaikkansa menettämisestä. Helppoa se ei ole. Historia on täynnä esimerkkejä siitä, miten häirinnästä tai väkivallasta kertovat naiset joutuvat julkiseen myllytykseen tavalla, joka rikkoo.

– Muutetaan tämä. Muutetaan kulttuuria niin, että häpeä kuuluu tekijälle. Ja niin, että jokainen osaltaan varmistaa, ettei kukaan joudu häirinnän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi työpaikallaan – tai missään muuallakaan.

– Kiitos @terapeuttiville , kun avasit keskustelun. Ja kiitos rohkeille eduskunnan työntekijöille, jotka olette uskaltaneet kertoa kokemastanne häirinnästä, Virta toteaa.