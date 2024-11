Sofia Virta torppaa Harjanteen eläkeavauksen – “Ei edusta puolueen linjaa”

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoutuu irti puolueensa kansanedustajan Atte Harjanteen kohua herättäneestä eläkeavauksesta. Tämä on jo toinen kerta, kun näin tapahtuu. Simo Alastalo Demokraatti

Harjanne esitti hiljattain yhdessä ajatuspaja Liberan kanssa eläkkeisiin lisäveroa, joka painottuisi “eniten haittaa aiheuttaneelle sukupolvelle”. Käytännössä kyse olisi ympäristöperusteisesta lisäverosta.

“Laskennan pohjana olisivat kumulatiiviset hiilipäästöt ja luonnontilan köyhtyminen kunkin ikäluokan työuran aikana”, raportissa sanotaan.

Avausta on julkisuudessa luonnehdittu muun muassa kostoksi ikäihmisille.

– Se oli tosi räväkkä avaus, mutta se ei edusta puolueen linjaa, Virta toteaa Demokraatille torstaina eduskunnassa.

Päästöihin sidotun “kollektiivisen rankaisemisen” idea ei Virran mielestä toimi.

– En ajattele, että tämä on oikea tapa. Tarvitsemme toki keskustelua, joka välillä vähän ravisuttaakin, mutta tällaista ei löydy vihreiden linjapapereista, hän jatkaa. Lisää aiheesta “Tarkoitus ei ole syyttää ketään, vaan tuoda faktat pöytään” – Harjanteelta ehdotus lisäverosta eläkkeisiin

Hän toteaa monien suurten ikäluokkien ihmisten tottuneen elämään hyvinkin säästäväisesti.

– Eikö Suomi ollut 1960-luvulla hiilineutraali? Kyllähän monet sukupolvet ovat eläneet niin, että meillä nuoremmilla olisi paljon opittavaa siitä elämäntavasta ja kulutuksen määrästä. Silloin ei ole ollut myöskään samalla tavalla tietoa esimerkiksi ilmastokriisin uhasta tai siitä, mitä pitäisi tehdä, tai ainakaan tieto ei ole ollut kaikkien saavutettavissa. Katseen pitäisi silloinkin kohdistua päättäjiin, siihen, ettei järjestelmää ole muutettu riittävän ajoissa. En koe, että olisi oikeudenmukaista ihmisille ajatella, että he olisivat vastuussa taannehtivasti oman ikäpolvensa päästöjalanjäljestä.

Tiesitkö etukäteen Harjanteen ja Liberan avauksen sisällöstä?

– En tiennyt.

Avauksessa esitettiin myös eläkeiän nostamista parilla vuodella, eläkekattoa ja eläkkeiden korotusten pienentämistä nykyisestä.

Virran mukaan vihreät ei halua lisätä eläkeköyhyyttä.

– Päinvastoin haluamme vähentää sitä niin, että jokainen tulisi eläkkeellään toimeen. Kun siirrytään kohti isompia eläkkeitä, olemme puhuneet siitä, että kun valtion taloutta pitää sopeuttaa, silloin pitäisi olla valmius keskustella myös suurempien eläkkeiden kasvusta ja siitä nipistämisestä.

VIRTA pitää eläkekeskustelun repivyyttä ja sukupolvien vastakkainasettelua ikävänä.

– Vaikka eläkeläiset on laaja, monista asioista toisistaan eriävästi ajatteleva ryhmä, heistä varmasti todella moni ymmärtää, että yhteiskuntaa pitää rakentaa niin, että nykyiset lapset ja nuoretkin voivat joskus eläköityä. Eläkejärjestelmässä pitää varautua tähän eikä sen pidä tapahtua niin, että heiltä, joilla on tiukkaa, nytkin vietäisiin jotakin. Uskon, että siellä (eläkeläisissä) on paljonkin tukea sille ajatukselle, että lapsista ja nuorista pitää pitää huolta. Hehän ovat heidän jälkeläisiään ja lapsenlapsiaan. Sen takia on vähän sääli, että tämä on mennyt tosi vastakkainasettelevaksi.

– Ehkä mekään emme ole aina sanoituksessa onnistuneet. Ihmisille on tullut olo, että olen tehnyt koko ikäni duunia ja maksanut veroja enkä ole itse saanut aikoinaan opintotukea ja nyt viedään vielä pienestä eläkkeestä. Se ei ole missään nimessä tarkoitus. Onhan meillä eläkejärjestelmä varautunut paremmin väestön ikääntymiseen kuin esimerkiksi meidän sote-järjestelmämme. Monet eläkeläiset ja ikääntyvät maksavat tällä hetkellä tosi kovaa hintaa siitä, että he eivät saa apua tai hoitoa.

VIHREÄT on ajoittain saanut kylkeensä eläkeläisvihamielisen puolueen leimaa. Virta kääntää katseen Petteri Orpon (kok.) hallitukseen.

– Jos katsoo meidän linjapapereita, niin eihän meillä todellakaan ole mitään eläkeläisvihaa. Hallitustahan tämä (vihreiden leima) hyödyttää. Hallitus leikkaa 200 miljoonaa eläkkeistä, hallitus korottaa asiakasmaksuja, hallitus tekee jatkuvasti päätöksiä ovat ne sitten asumistuen leikkauksia tai alv:n korotuksia, jotka osuvat eläkeläisiin. On varmasti hyödyllistä, että varjo heitetään oppositiopuolueen päälle yksittäisten edustajien avausten takia.

Virta muistuttaa vihreiden ajavan muun muassa perustuloa.

– Eläkeikän turva olisi silloin riippumaton siitä, millaisessa työsuhteessa olet ollut. Eläkettä kertyisi perustulomallin kautta ja ihmiset voisivat tulla sillä toimeen. Oikeasti me emme ole eläkeläisvihamielisiä mutta tunnistan, että sellainen varjo on laskeutunut päällemme ja olen siitä tosi surullinen.

Onko teillä viestinnällisesti nyt petrattavaa eläkeläisten suuntaan?

– On varmasti. Ehkä suurin haaste on, miten taklata syntyneitä mielikuvia. Pitäisi ehkä entistä enemmän puhua eläkeläisten asioista, jolloin pääsisimme sanoittamaan sitä, miten oikeasti ajattelemme eikä se jäisi yksittäisten otsikoiden ja mielikuvien varaan. Mutta ei meidän linjoissa ole petrattavaa. Haluamme, että eläkeläisetkin tulevat toimeen ja ymmärrämme, että heidän tekemäänsä työtä pitää arvostaa.

– Uskon, että meillä on eläkeläisissä todella paljon liittolaisia, jotka sanovat, että suomalaisesta luonnosta pitää pitää huolta ja ilmastotoimia tehdä. Vihreät ei ajattele, että se olisi eläkeläisten tai ikäihmisten vika. Todellakaan. Ennemmin kutsun heidät liittolaisiksi siinä, että voimme yhdessä kannustaa ja kirittää suomalaisia päättäjiä tekemään järjestelmätason uudistuksia ilmasto- ja ympäristökysymyksissä.

Oletko antanut Harjanteelle palautetta tästä avauksesta?

– On myös hyvä, että avauksia tehdään ja keskustelua viritellään. Tämähän oli siinä raportissa vain yksi kulma, sehän oli paljon laajempi. Ja siinä oli kai todettu, että tämä ei olisi periaatteessa mahdollinen. Kuten olen sanonut, tulemme Aten kanssa erittäin hyvin toimeen.

VUOSI sitten lokakuussa Harjanne esitti eduskunnassa “hyvätuloisten eläkeläisten” verotuksen korottamista. Tuolloin hän olisi kiristänyt työeläkkeiden verotusta 0,52 prosenttiyksiköllä niillä, joilla bruttoeläketulon määrä ylittää 13 500 euroa vuodessa.

Käytännössä verotus olisi kiristynyt myös 1 125 euroa kuukaudessa eläkettä saavilla ikäihmisillä. Virta luonnehti tuolloin Demokraatin haastattelussa Harjanteen eläkeavausta viestinnälliseksi virheeksi.