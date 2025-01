Soini vaatii anteeksipyyntöä Katajalle

Keskisuomalainen uutisoi, että Helsingin käräjäoikeus on kieltänyt perussuomalaisia panemasta täytäntöön puoluehallituksen päätöstä, jolla jämsäläinen kaupunginvaltuutettu Pekka Kataja erotettiin puolueesta. Määräys on voimassa, kunnes käräjäoikeus ratkaisee asian. Demokraatti Demokraatti

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini ottaa tapaukseen voimallisesti kantaa blogissaan.

Hänen mielestään Helsingin käräjäoikeus teki ainoan ja oikean päätöksen Pekka Katajan erottamisasiassa määräämällä täytäntöönpanokiellon.

– Tämä merkitsee sitä, että Pekka Katajan jäsenyys ja kaikki jäsenoikeudet ovat voimassa. Häntä pitää kohdella kuin ketä tahansa puolueen jäsentä. Siitä vaan Kataja perussuomalaisena ehdolle valtuustoon. Valinta on käsittääkseni varma.

– En ennakoi käräjäoikeudet lopullista päätöstä, joka menee syksyyn. Mielipiteeni ja kantani kerron 40-vuoden järjestökokemuksella. Pekka Katajan erottamiselle ei ole mitään kestäviä perusteita, Soini kertoo kantanaan.

Kataja on kertonut saaneensa syyskuussa perus­suomalaisten puolue­sihteeriltä kuulemis­pyynnön, jossa hän pyydettiin vastaamaan neljään kysymykseen. Kataja on myös anonut julkisuudessa, ettei ole saanut erottamispäätökselleen perusteita ja kokee erottamisen rikkovan hänen perustuslaillisia oikeuksiaan kansalaisena. Puolueelta tulleessa viestissä erottamisen syyksi on median mukaan kerrottu puolueen sääntöjen rikkominen.

Soini syyttää blogikirjoituksessaan perussuomalaisia ajojahdista ja mielivallasta.

– Ainoa oikea päätös on erottamisen peruminen anteeksipyynnön kera. Heti tällä viikolla. Vääryyden voi oikaista ilman käräjiä. Asialla on kiire. Kuntavaalien ehdokasasettelu on loppusuoralla. Mitä tämä minulle kuuluu? En hyväksy mielivaltaa. Käytän sananvapauttani vääryyttä vastaan, Soini kirjoittaa.

Demokraatti ei ole ainakaan toistaiseksi saanut perussuomalaisten puoluesihteeriltä Harri Vuorenpäältä kommenttia Katajan tapauksen uuteen käänteeseen ja Soinin kirjoitukseen.