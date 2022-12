Soinilta haaste kokoomukselle: ”Uskaltaako lähteä Purran purtavaksi” – kertoo haastattelussa myös, mitä tekee tulevaisuudessa

Entinen ulkoministeri ja perussuomalaisia pitkään johtanut Timo Soini perusteli tänään blogissaan, miksi ei ole ehdolla tulevissa eduskuntavaaleissa. Varsinaisen päätöksensä hän oli ilmoittanut jo ennen joulua. Johannes Ijäs Demokraatti

”Menestykseen tarvitaan kyky, halua ja otollisia mahdollisuuksia. Politiikan ilmapiiri on luisunut sellaiseksi ympäristöksi, etten halua olla eduskuntavaaleissa ehdokkaana. Tunnen itseni. Olen vennamolainen ja katolilainen. Samaan virtaan ei voi astua kahdesti”, kuuluivat blogimerkinnän avainlauseet.

– Tämä on mennyt sellaiseksi, että en halua olla siellä mukana, Soini jatkaa aamupäivällä Demokraatille puhelimitse.

Hän sanoo, että mahdollisuudet ja alustat olisivat löytyneet.

– Kyllä minä keskustelut kävin sekä keskustan että kristillisten kanssa.

Ja kykykin olisi Soinin mukaan riittänyt.

– Kyllä minä nyt politiikan osaan, ei siitä ole kysymys. Sitten tulee se oma halu ja sitä ei enää ollut tarpeeksi, koska tiedän, mitä se vaatii. Siinä olisi pitänyt lähteä muun muassa someen täysillä.

Soinia eivät esimerkiksi Twitter, Facebook tai Instagram nappaa.

– Minä en halua somepoliitikoksi, hän tiivistää, mistä on kyse.

SOINIA piinaa somessa ihmisten paneutuminen ruoka-annoksiinsa tai ”omaan pärstäänsä”. Siellä näkyy keskittymiskyvyn puute.

Hän kuvaa olevansa politiikassa enemmän perinteisen tyylin hiihtäjä. Eli pitää mennä torille ja ottaa siellä tila persoonalla.

Somepostailua hän kuvaa luistelutyyliksi eli ”haarukoinniksi” ja moittii politiikan menneen välineurheiluksi.

– Kun tulee kuudenkympin ikään, on jonkin verran elämänkokemusta ja itsetuntemusta. Ei pidä tehdä asioita, jotka eivät maistu tai ole luontaisia.

Soini vihjaili jouluna lopullisesti julkistamastaan ratkaisustaan jo kuun alun blogissaan, jossa hän kertoi käyneensä Vatikaanissa. Kirjoitus oli otsikoitu arvoituksellisesi ”Vaikea päätös – oikea päätös”.

– Kyllä se aika lailla siinä alkoi olla kypsää. Kävin kaikki valmistelevat keskustelut, sanotaanko näin. Se on osa päätöksentekoa. Minun täytyi käydä tämä koko repertuaari, mitä minä olen, koska minun identiteettini rakentuu kahdesta isosta maailmankuvasta, toinen on katolilainen ja toinen vennamolainen. Ne olen aina voinut yhdistää saumattomasti poliittiseen tarinaani.

Vaikka Soini itse katsoo, ettei halua paluulle ollut tarpeeksi, hän painottaa arvostavansa politiikkaa.

– Se on välttämätöntä työtä ja ainut vastavoima korporaatioiden vallalle, siis demokratia.

Soini kuitenkin kaipaisi politiikkaan nykyistä enemmän pilkettä silmäkulmaan.

– Tämä on mennyt aika totiseksi mättämiseksi. Kyllä minäkin olin sanankäyttäjänä värikäs, mutta en ollut ilkeä.

SOINI vahvistaa, että olisi lähtenyt ehdolle Uudenmaan vaalipiiristä, jos olisi lähtenyt.

Hän kertoo käyneensä hyvät keskustelut ehdokkuudesta niin keskustan kuin kristillisdemokraattien kanssa.

– Mietin molempia ihan aidosti.

Molempiin olisi ollut ovet auki?

– Kyllä se näin oli. Eikä ole kummastakaan mitään pahaa sanottavaa tämän prosessin yhteydessä.

– Maasto piti perata perusteellisesti. Ei se myöskään ole helppo tilanne, kun on tavallaan vennamolainen ja perustanut perussuomalaiset. Joutuu aika tarkkaan miettimään, mikä se motiivi ja sitoutumisen aste on. Siitä täytyy olla varma. Se on niin kuin avioliittoon meno, että ei siihen huvikseen mennä.

Keskustan kannatus on tällä hetkellä huonossa jamassa. Soinin läpimeno ei olisi ollut välttämättä selviö. Hän uskoo kuitenkin itse, että olisi mennyt läpi.

– Kyllä minä sen verran itseäni luotan, että ei se siitä kiinni olisi ollut, Soini vakuuttaa.

– Sehän jää nyt sitten ikuiseksi arvoitukseksi, hän lisää ja painottaa, että kansanvallan edessä täytyy olla nöyrä.

Soini painottaa, että hänellä on ollut aiemmissa vaaleissa niin henkilö- kuin puoluekannatusta. Ja nyt hän uskoo, että henkilö olisi painanut.

– Viimeinen mittaus on Espoon kuntavaaleista 2017. 4 000 ääntä tuli pelkästään Espoon kaupungista. Silloin olin ollut jo kaksi vuotta ministerinä ja oli tullut jo ”turpakeikkaa” ihan reippaasti.

TULEVA vaalikausi ei ole helppo, Soini tietää.

– Tulee menemään huonommaksi.

Kun arvelee Soinin viittaavan talouteen, hän alkaa puhua sen ohella myös ”henkisestä romahduksesta”:

– Minun mielestäni ihmiset katsovat aika lailla vääriin suuntiin, mistä sitä apua pitäisi tulla. Kyllä perusyksiköt, ihmisten välinen luottamus, perhe ovat ne tärkeimmät. Pahoinvointi näkyy alkoholismissa, huumeissa ja monennäköisenä irrallisuutena, jota bisnes ja raha sekä perheiden hajoaminen ruokkivat. Näen nämä tosi vaikeina tilanteina ottamatta kehenkään yksilöön mitään moraalista kantaa. Tällainen kaikki käy ja kokeile mitä vaan -meininki jättää aika paljon rikkoutuneita ihmisiä jälkeensä. Jonkun tästäkin pitäisi uskaltaa sanoa. Politiikassa ihmisten valintoihin ei nykyään uskalleta sanoa mitään. Sanotaan, että antaa mennä vaan niin hyvä tulee ja ei tule hyvä.

Mahdollista vaalivoittajaa pohdittaessa Soini sanoo, että aika paljon kokoomuksen pitää kyntää, jos puolue nykyisen tilanteen pystyy vielä mokaamaan.

– Mutta ei se mahdotonta ole.

SEURAAVAN hallituksen hän arvelee olevan joko sinipuna tai porvarihallitus.

– Ne ovat varmaan perusvaihtoehdot.

– Kyse on siitä, mikä vaalitulos on ja kuinka tiukka se on ja uskaltaako kokoomus lähteä Purran purtavaksi. Siinä se kysymys on.

Pitäisikö uskaltaa?

– Se valitsee, joka voittaa.

– Orpo joutuu arvioimaan, kestääkö persujen takapuoli merivettä, kun (taloutta) ruvetaan sopeuttamaan puolitoista kertaa sen mitä Sipilän hallitus teki. Kokemuksesta tiedän, että ei ole ihan helppoa. Sehän tässä on edessä, oli sitten sinipuna tai ei, mutta sinipunassa se (sopeutus) tehtäisiin sitten toisella tavalla.

Soini katsoo, että kokoomuksen ja demareiden välinen ”talouspoliittinen kuvio” ei ole helppo.

– Tällä hetkellä sukset ovat ristissä ja henkilökemiat ovat aika heikot. Mutta ei se henkilökemia ole loppu viimein ratkaiseva vaan luvut, hän muistuttaa.

Soini enteilee myös, että keväällä nähdään ”monennäköisiä sotkuja”. Tällä hän viittaa työmarkkinakuvioihin ja mahdollisiin lakkoihin.

Lisäksi hän muistuttaa, että ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne on vaikea jatkossakin.

TIMO Soini on tällä hetkellä Korjausliikkeen (entinen Sininen tulevaisuus) rivijäsen.

– Ja kyllä minä siinä aion pysyä.

– Toivon, että Petri Roininen pääsee Helsingistä läpi, siinä on hyvä vaaliliitto ja se on hyvä kaveri.

Roininen on Korjausliikkeen puheenjohtaja.

Soini ei ota kantaa siihen, kiinnostavatko vaalit ja politiikkaan paluu joskus myöhemmin.

– Tuohon on viisaampaa olla vastaamatta mitään. Katsotaan, mitä elämä tuo tullessaan.

Hän sanoo tekevänsä jatkossa hyväntekeväisyystyötä. Hänellä on myös oma yritys Soinin pisnes, jonka kautta hän käy erilaisilla puhekeikoilla ja kirjoittaa.