Sopu löytyi – Orpo: Hallitusneuvottelut jatkuvat maanantaina

Hallituksen muodostaja Petteri Orpon (kok.) mukaan neljän puolueen puheenjohtajat ovat löytäneet sovun maahanmuuttolinjauksista. Hallitusneuvottelut jatkuvat Orpon mukaan maanantaina. Simo Alastalo Demokraatti

Maahanmuuttopoliittiset linjaukset kriisiytyivät sen jälkeen, kun RKP:n eduskuntaryhmä ilmoitti lauantaina toivovansa niihin muutoksia.

– Olen tyytyväinen siihen, että näin vaikeat asiat on pystytty ratkaisemaan. Puolin ja toisin on ollut joustoa. Nämä ovat sen tyyppisiä asioita, että kaikki vähän harmittaa. Mutta sellaista se on, kun pitää tehdä kompromisseja ja löytää yhteistä linjaa, Orpo muotoili Säätytalolla lauantaina iltapäivällä käytyjen puheenjohtajien neuvottelun jälkeen.

ORPON mukaan puheenjohtajat ovat sopineet, etteivät julkista saavutetun sovun yksityiskohtia.

– RKP:lla oli joitakin toiveita, joitakin esityksiä. Kävimme ne läpi ja löysimme yhteisen ymmärryksen.

Riikka Purra totesi aiemmin tänään, ettei perussuomalaiset ole valmis joustamaan maahanmuuttopaperin yksityiskohdista.

– Silloin, jos kaikki ovat kuitanneet sovun, silloin varmasti jokaisen asettamat kriteerit täyttyvät, Orpo tyytyi toteamaan.

Orpon mukaan 70-80 prosenttia hallitusneuvotteluissa esillä olevista asioista yhdistää kaikkia neljää puoluetta.

– Meillä on erinomaiset mahdollisuudet saada ratkottua näitä vaikeita, pirullisia ongelmia, joissa Suomi on.

– Joka ainoassa hallitusneuvottelussa, missä olen ollut, on jossain välissä käyty kriisissä. Tämä ottaa sen ajan mitä tarvitaan, jotta syntyy luottamus. Sillä polulla me ollaan tänään otettu iso askel.