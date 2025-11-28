Sopu syntyi: ”Taksilain korjaussarja etenee” – taksamittari pakolliseksi, koulutusta kuljettajille

Hallitus on päässyt viimeinkin sopuun taksisääntelyn muutoksista. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan taksamittari tulisi pakolliseksi kaikissa takseissa. Näin kyydeistä saadaan kerättyä valvontaan tarvittavat tiedot. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Taksien valvontaa ja tunnistettavuutta helpotettaisiin monin tavoin. Takseihin otettaisiin käyttöön erillinen värillinen rekisterikilpi.

Taksiliikenneluvan ja ajoluvan saamisen ehtoja tiukennettaisiin ja koulutusta sekä kokeiden valvontaa tehostettaisiin.

- Uusille kuljettajille asetettaisiin 21 tunnin koulutus, tiedotteessa kerrotaan.

Jo alalla toimiville tulisi pakollinen seitsemän tunnin täydennyskoulutus ajoluvan uusimisen yhteydessä. Täydennyskoulutusvaatimus olisi voimassa määräaikaisesti.

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle kevätkaudella.

- Taksilain korjaussarja etenee ministeriömme pohjaehdotuksen mukaisesti. Hienoa, että pääsimme tästä yhteisymmärrykseen, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.).

TAKSAMITTARIPAKKO on ollut hallituksen suurin erimielisyys tekeillä olevassa taksiuudistuksessa. Hallituksen lakiluonnos lähti keväällä lausuntokierrokselle erimielisenä. Lausuntokierroksen jälkeen hallitukselta on odotettu pitkään varsinaista esitystä eduskunnalle.

Perussuomalaiset ovat halunneet taksamittarit kaikkiin takseihin, mutta pääministeripuolue kokoomus on vaatinut poikkeuksia sovellustakseille, kuten Boltille ja Uberille. Kokoomus on katsonut, että mittaripakko haittaisi liikaa taksialan kilpailua. Ranne on korostanut taksamittareita työkaluna kitkeä alalta harmaata taloutta.

Taksisääntely ja tuulivoiman vähimmäisetäisyydet linkittyivät hallituspuolueiden neuvotteluissa toisiinsa, ja ratkaisuista tiedotettiin samanaikaisesti. Neuvotteluja käytiin kulisseissa pidemmän aikaa.

Tuulivoiman vähimmäisetäisyydestä hallitus sopi, että asutukseen olisi oltava vähintään 1,25 kilometriä väliä.

Etäisyysvaatimusta ei sovelleta jo tuulivoimakäyttöön rakennetuilla alueilla, ja siitä voidaan poiketa myös, jos asuinrakennuspaikkojen omistajista neljä viidesosaa kannattaa sitä.

Uutista täydennetty klo 14.38 taksamittarikiistan taustoilla.