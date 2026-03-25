25.3.2026 16:00 ・ Päivitetty: 25.3.2026 16:02

Sopua kiistaan ydinaselainsäädännön muutoksista ei löytynyt – SDP pitää kiinni kannastaan

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) piti keskiviikkona tiedotustilaisuuden keskusteluista puoluejohtajien kansa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) keskiviikkoisissa keskusteluissa muiden puoluejohtajien kanssa ei löytynyt sopua hallituksen ja opposition väliseen kiistaan ydinaselainsäädännön muutoksista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hallitus on esittänyt ydinenergia- ja rikoslakeihin muutoksia, joilla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen rauhan aikana.

Oppositiosta SDP, vasemmistoliitto ja vihreät ovat vastustaneet esitystä. Suurin oppositiopuolue SDP on vaatinut ydinenergialain valmistelun jäädyttämistä sekä parlamentaarisen työryhmän perustamista asian käsittelemiseksi.

Hallitus pitää Orpon mukaan yhä kiinni kannastaan, jossa hallitus tekee esitykset, minkä jälkeen asiasta käydään parlamentaarista keskustelua eduskunnassa.

- Lainsäädännössä olevat nykyiset esteet ovat peruja YYA-ajalta. Nämä rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinasepelotteen saamiseksi Suomeen, Orpo sanoi hallituksen kannasta eduskunnassa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman antoi keskiviikkona Orpon tiedotustilaisuuden jälkeen ymmärtää, että keskusteluissa ydinaserajoituksista on otettu jopa takapakkia siitä, kun presidentti Alexander Stubb keskusteli asiasta puoluejohtajien kanssa pari viikkoa sitten.

- Hallitus ei valmis liikkumaan tuumaakaan omasta kannastaan asiassa, Lindtman sanoi.

SDP:n kanta on Lindtmanin mukaan yhä se, että ydinaserajoitusten tulisi olla kirjattu lakiin.

OPPOSITIOPUOLUEET, keskusta mukaan lukien, ovat aiemmin arvostelleet hallituksen tapaa valmistella esitys ilman parlamentaarista yhteistyötä.

Oppositiolta sadelleen kritiikin jälkeen Orpo kertoi hallituksen valmistelevan yhdessä presidentin kanssa kirjallista julistusta siitä, ettei Suomeen tuotaisi ydinaseita rauhan aikana. Keskusta oli ehdottanut vastaavaa ydinasejulistusta tätä ennen.

SDP ei kuitenkaan ole ollut ratkaisuun tyytyväinen. Sen mukaan tämänkaltainen julistus olisi tullut tehdä ennen Yhdysvaltojen kanssa tehdyn puolustusyhteistyösopimuksen eli DCA-sopimuksen solmimista.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi keskiviikkona eduskunnassa puolueen tukevan hallituksen esitystä ydinaserajoitusten poistamisesta sekä hallituksen suunnittelemaa ydinaseita koskevaa yhteistä selontekoa.

Hallituksen esittämä kirjaus on määrä tehdä ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon. Orpo on kertonut hallituksen tuovan selonteon päivityksen eduskunnan käsiteltäväksi pääsiäisen jälkeen.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

