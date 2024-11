Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei saanut lupaa kokoustaa – edessä sittenkin pikkujoulut

Valtavien työpaineiden alla kokoontuva sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) ei jatka enää kokouksiaan tänään. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

StV on ollut koolla pitkin päivää, mutta puhemiesneuvostosta lupaa istua täysistunnon kanssa päällekkäin ei valiokunnan toiveesta huolimatta tänään hellinnyt. Eduskunnan täysistunto alkoi tänään kello 16 kyselytunnilla.

JOTTA puhemiesneuvosto olisi voinut antaa luvan jatkaa istuntoja tänään, päätöksen olisi pitänyt olla yksimielinen. Sitä se ei ollut, joten asiasta ei tarvinnut äänestääkään. Asian taustalla saattaa olla esimerkiksi työsuojelulliset seikat. Valiokuntaneuvoksille pitää taata mietintöjen kirjoitusrauha.

StV on istunut jopa yhdeksäntuntisia työpäiviä. Keskiviikkona kokous päättyi iltayhdentoista maissa. Torstaina aamulla jatkettiin jo kahdeksan jälkeen.

Loppurutistuksen työtahti on herättänyt huolta virkakunnan työssä jaksamisesta. Demokraatille kerrottiin eduskunnan viranhaltijan liki kyynelehtineen uupumuksesta StV:n kokouksessa torstaina.

VALIOKUNNAN käsittelyssä on syysistuntokauden lopulla poikkeuksellinen määrä budjettilakeja, jotka pitäisi saada käsiteltyä maanantaihin mennessä.

Joidenkin lakiesitysten kohdalla on pohdittu tarvetta palauttaa esitys perustuslakivaliokuntaan tai hankkia lisäselvityksiä.

Demokraatin tietojen mukaan näin on esimerkiksi käsittelyssä olevien vammaispalvelulain sekä hedelmöityshoitojen Kela-korvattavuuteen vaikuttavan sairausvakuutuslain muutoksen kohdalla.

Helsingin Sanomat on avannut vammaispalvelulakiin liittyviä haasteita.

Sairausvakuutuslakiin liittyen valiokunnassa hiertää korvattavuuden rajaaminen sairausperusteeseen, mikä jättää korvausten ulkopuolelle samaa sukupuolta olevat pariskunnat ja itselliset naiset siltä osin, kuin lapsettomuuden syyksi ei ole osoitettavissa sairautta. Tässä asiassa on ristiriitaisuutta myös hallituspuolueiden kesken.

VAIKEITA kysymyksiä on ollut myös muun muassa kansaneläkelain muutos ja sen suhde EU-oikeuteen.

StV:ssä on kauden loppusuoralla käyty myös pelisääntökeskusteluja. Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) on edellyttänyt, että asiantuntijoiden etäkuulemisissa on riittävä määrä edustajia paikalla. StV:ssä on keskusteltu muun muassa etäkuulemisten nimenhuudoista.

Demokraatin tietojen mukaan poikkeuksellisiin, ylimääräisiin nimenhuutoihin olisi turvauduttu ainakin maanantaina 18. marraskuuta samassa kokouksessa, johon kristillisdemokraattien Päivi Räsänen osallistui Ilta-Sanomien mukaan sääntöjen vastaisesti Israelista käsin.

Hallituspuolueiden jäsenistä ainakin Räsänen on vastustanut ylimääräisiä nimenhuutoja. Demokraatin tietojen mukaan asiaan on ottanut kantaa myös eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.)

StV:n seuraava kokous alkaa huomenna perjantaina klo 8.30. Toisin kuin viime vuonna, valiokunta ei tällä kertaa istu torstaina klo 19 alkavien eduskunnan pikkujoulujen aikana.