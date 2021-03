Sosialidemokraatit nousivat Satakunnan Osuuskaupan edustajiston vaaleissa ykkösiksi

Kaksi lisäpaikkaa Satakunnan Osuuskaupan edustajiston vaaleissa saaneet sosialidemokraatit nousivat samalla koko edustajiston suurimmaksi ryhmäksi. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Vaikka vaaleissa ei käytetä puoluetunnuksia, niin käytännössä ehdokaslistat muodostettiin puolueittain kaikilla neljällä jäsenalueella. Vaaleissa valittiin yhteensä 50 edustajaa, joista demarit saivat 16 paikkaa. Parhaiten pärjäsi Harjavallan, Nakkilan Ulvilan sekä Kiukaisten ja Luvian muodostama jäsenalue 2, jonka kymmenestä paikasta demarit saivat peräti seitsemän. Lisäystä oli kolme paikkaa. Takapakkia tuli Porin jäsenalueella, jossa paikkamäärä putosi kahdella seitsemästä viiteen. Pohjois-Satakunnassa demarit pitivät asemat ja Etelä-Satakunnassa paikkamäärä lisääntyi yhdellä.

Edustajiston paikoista demareilla on nyt 32 %:a. Vaalituloksen myötä demareilla on vahvat asemat valittaessa esimerkiksi uusia hallintoneuvoston jäseniä. Osuuskaupoista yhtä lähelle edustajapaikoissa pääsee vain Osuuskauppa Keula, jonka edustajistossa on 30 %:n demariedustus (vaalit 2018).

Edustajilla suuri valta, mutta myös vastuu toimia asiakasomistajiensa puolesta

Satakunnan sosialidemokraattien toiminnanjohtaja Jukka Pirttisen mukaan hyvät tulokset (Satakunnan Osuuskauppa ja Keula) eivät ole sattumaa.

–Olemme määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti tehneet töitä vaalien suhteen ja nyt työ kantaa hedelmää. Aikoinaan 2000 -luvun alkupuolella meillä ei ollut edes ehdokkaita kaikilta jäsenalueilta. Vaalien eteen ei nähty suurtakaan vaivaa ja niiden arvoa ei ymmärretty. Osuusliikkeet ovat asiakasomistajiensa omistamia ja isoja työllistäjiä Satakunnassa. Vaaleissa valituilla edustajilla on suuri valta, mutta myös vastuu toimia asiakasomistajiensa puolesta, toiminnanjohtaja Jukka Pirttinen toteaa.

Valituksi tulivat: Jäsenalue 1 (Pori) Sinikka Alenius, Helana Heljakka, Sami Hietaharju, Sonja Myllykoski ja Veijo Rantanen. Jäsenalue 2 (Harjavalta, Nakkila, Ulvila, Kiukainen ja Luvia) Kai Kauramäki, Tanja Laine, Päivikki Laine-Santanen, Heli Lukka, Teuvo Luotola, Tuula-Marja Sainio ja Jarkko Viljanen). Jäsenalue 3 (Kokemäki, Huittinen, Punkalaidun, Kiikoinen ja Äetsä) Aila Hänninen, Anu Kärki ja Maritta Tuominen sekä jäsenalue 4 (Kankaanpää, Merikarvia, Pomarkku, Siikainen) Marika Uimaluoto.

Tarkemmat tiedot vaalien tuloksista löytyvät Satakunnan Osuuskaupan sivuilta https://satakunnanosuuskauppa.fi/vaalit/