Sote-leikkuri iskee pääkaupunkiin – SDP: ”Kokoomus ei ole halunnut tai osannut valvoa Helsingin etua”

Hallitus antoi tänään esityksensä hyvinvointialueiden rahoituksen muutoksista eduskunnalle. SDP:n valtuustoryhmä moittii kokoomusta siitä, ettei se suojellut Helsinkiä sote-leikkurilta.

– Hallitus päätyi hakemaan lisäleikkauksia sotesta, ja kärsijöinä ovat Suomen kasvuseudut. Hallitus heikentää tietoisesti palveluja alueilla, joilla hoidon tarve on suurin. Helsingin pormestari Daniel Sazonov (kok.) ja kokoomus eivät suojelleet Helsinkiä sote-leikkurilta, valtuustoryhmän tiedotteessa todetaan.

Alun perin Helsingiltä aiottiin leikata 102 miljoonaa euroa. Summa olisi SDP:n mukaan vastannut noin tuhannen lääkärin työpanoksesta tai 1 500 vanhusten hoivapaikasta luopumista. Nyt Helsingillä on edessään 93 miljoonan leikkaus, mikä ei SDP:n mukaan muuta tilannetta helsinkiläisten kannalta juurikaan paremmaksi.

– 102 miljoonan euron leikkausten muuttuminen reiluun 90 miljoonaan ei ole missään nimessä torjuntavoitto. Hallitus tekee lyhytnäköistä politiikkaa ja vaarantaa ihmisten terveyden, SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard sanoo tiedotteessa.

Valtuustoryhmän mielestä ei ole reilua eikä vastuullista politiikkaa, että hyvä taloudenpito ja ennakoiva suunnittelu johtavat kaikesta huolimatta rahoituksen leikkaamiseen. Se ei ole sitä SDP:n mielestä etenkään tilanteessa, jossa Helsinki kärsii korkeasta työttömyydestä ja rahoitukselle olisi todellista tarvetta esimerkiksi alfa-PVP:n aiheuttaman päihdekriisin torjumisessa. SDP moittii myös sitä, ettei Hus-yhtymän erityinen rooli erikoissairaanhoidon toimijana vieläkään näy rahoitusmallissa.

– Kokoomus ei ole halunnut tai osannut valvoa Helsingin ja helsinkiläisten etua, Gebhard huomauttaa.