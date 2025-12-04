Sote-valiokunnan Laiho: ”Toivottavasti saamme päätökset nyt tässä tehtyä”

Rankan työpaineen alla puurtavassa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on tänään ratkaisujen päivä. Torstaina selviää, ehtiikö valiokunta saada ajoissa valmiiksi mietinnöt, jotka koskevat teknologiaa vanhusten hoivassa, apteekkilakia ja toimeentulolakia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ne ovat niin kutsuttuja budjettilakeja, jotka tulisi saada valmiiksi viimeistään maanantaina, jos lakimuutokset halutaan mukaan ensi vuoden budjettiin, jota eduskunta käsittelee ensi viikolla.

Eduskunnan prosessien mukaisesti mietintöä ennen käydään valmistava keskustelu, jonka jälkeen valiokuntaneuvoksilla on yleensä kaksi päivää aikaa kirjoittaa mietintö valmiiksi. Valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) sanoo STT:lle, että myös tiukempi aikataulu on mahdollinen.

- Jos aikataulu venyy ja on tarpeen, sitten kaikki toimivat tiukemmassa aikataulussa. Kyllä mietintöjä on tehty yön ylikin, Laiho sanoi torstaina ennen valiokunnan kokousta.

Laihon mukaan valiokunta käsittelee perjantaina ainakin ”jonkun” mietinnön. Hän sanoo pitävänsä mahdollisena, että kaikki mietinnöt saadaan valmiiksi.

- Jos asioita hoidetaan eteenpäin asianmukaisesti, niin tässä on ihan mahdollista saada ne tehtyä.

OPPOSITIOEDUSTAJAT kertoivat eilen vaatineensa, että vanhuspalvelulaki ja apteekkilaki lähetettäisiin takaisin perustuslakivaliokunnan käsittelyyn niissä esiintyvien perustuslaillisten ongelmien vuoksi. Lisää aiheesta Budjettilait hikoiluttavat sote-valiokunnassa – työpaine ”sanoinkuvaamaton”

Vanhuspalvelulaissa huolena on esimerkiksi vanhusten itsemääräämisoikeuden toteutuminen, jos he eivät voi itse päättää, valvotaanko heitä teknologian keinoin.

Laiho kertoo, että molemmista esityksistä käydään tänään keskustelua. Hän ei halua ottaa kantaa opposition vaatimuksiin.

- Toivottavasti saamme päätökset nyt tässä tehtyä. Teknologian käyttö hoivassa on tällä hetkellä haasteellisin esitys, Laiho sanoo.

Apteekkilain käsittely on tuskin sitä helpompi, sillä kokoomuksen esitys jakaa kantoja myös hallituskumppani perussuomalaisissa. Laki vaarantaisi etenkin haja-asutusalueiden apteekkien olemassaolon.

MIKÄLI mietinnöt eivät valmistu budjettikäsittelyä varten valmiiksi, siirtyvät ne kevätkaudelle. Laiho sanoo, että esitykset käsitellään huolellisesti aikataulupaineesta huolimatta.

- Haluamme tehdä huolellista ja hyvää lainsäädäntöä. Jos on esitys, joka selkeästi vaatii sitä, ilman muuta se pitää vaan jättää (keväälle), Laiho sanoo.

Näillä näkymin valiokunnalle sovitaan kokous myös maanantaille, jolloin on viimeinen mahdollisuus saada mietinnöt valmiiksi. Kuitenkin asiantuntijakuulemiset on lopetettu vasta toimeentulotukilain muutosten osalta, joten toistaiseksi vain siitä voidaan käydä valmistava keskustelu.

Paineen alla työskentelevän valiokunnan ilmapiiri on noussut myös keskusteluun. Miten Laiho kuvailee valiokunnan tämän hetkistä tunnelmaa?

- Kyllä tässä viedään asioita eteenpäin ja kukin tietenkin itse vastaa siitä, että työtä tehdään rakentavassa hengessä ja eduskunnan työtapoja ja sääntöjä kunnioittain, Laiho sanoo.

Koetko, että kaikki ovat kunnioittaneet näitä työtapoja ja sääntöjä?

- En halua siihen ottaa kantaa.

Kaisu Suopanki/STT